Rolando Figueroa habló sobre los cambios de Gabinete: creará el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura

El cambio es en línea con los anuncios sobre Tanya Bertoldi, al frente de Infraestructura, y Gustavo Coatz, titular de la secretaría del Interior.

El gobernador Rolando Figueroa habló este lunes sobre las modificaciones estructurales en su gabinete, en línea con lo que había anticipado al inicio de la gestión. Anunció que el área de Desarrollo Social pasará a depender del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y se creará a su vez un ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

El mandatario explicó que los cambios responden a necesidades de esta nueva etapa y remarcó que las nuevas designaciones o incorporaciones de titulares de cada cartera se definen “por el trabajo y la capacidad de cada persona, sin distinción de procedencia política”, porque -según afirmó- su administración dejó atrás “la lógica de los compromisos partidarios”.

El mandatario señaló que se trata de un “compromiso generacional” asumido por quienes lo acompañan para impulsar el desarrollo de la provincia, priorizando el bienestar colectivo por encima de las diferencias partidarias.

rolando figueroa tanya bertoldi Tanya Bertoldi asumirá como ministra de Infraestructura.

En cuanto a la nueva estructura gubernamental, confirmó que el área de Desarrollo Humano se integrará como una secretaría dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. “A partir de ese reordenamiento, estamos en condiciones de unificar nuevamente las áreas y darles un funcionamiento más eficiente”, sostuvo.

Además, anunció que el nuevo ministerio que reunirá Juventud, Deporte y Cultura será “un área clave para la construcción de la red social y la sustentabilidad social de la provincia”. Destacó que esta integración era un proyecto largamente esperado en su experiencia en la administración pública y que ahora podrá concretarse “con toda la potencia necesaria”.

El gobernador comunicó también que las nuevas autoridades de estas carteras serán designadas en estos días y asumirán el jueves 4 de diciembre, junto con Tanya Bertoldi, que fue confirmada al frente del ministerio de Infraestructura, y Gustavo Coatz, quien estará al frente de la secretaría del Interior, dependiente del ministerio de Jefatura de Gabinete.

Una ex ministra asume un rol clave en el gabinete

El 4 de diciembre y pocos días antes de la conclusión oficial de su mandato en el Congreso, la actual diputada nacional Tanya Bertoldi, jurará como ministra de Infraestructura. Su nombramiento implica otros movimientos en el tablero del gobierno, con un nuevo rol para María Eugenia Ferraresso, la ex ministra de Mujeres y Diversidad de la gestión de Omar Gutiérrez.

Aunque hoy se desempeña como legisladora nacional en el bloque de Unión por la Patria, Bertoldi ya trabaja en el gabinete de Figueroa de forma ad honorem, como presidente de UPEFE y también como secretaria de Obras Públicas. En diciembre, cuando deje la banca en la Cámara Baja, asumirá este rol en la provincia de manera formal, con un cargo de ministra, por lo que la Secretaría de Obras Públicas quedará a cargo de Ferraresso, una colega arquitecta y con un pasado de liderazgo dentro del MPN.

Tras el anuncio, Bertoldi explicó cómo va a estar configurada la estructura de su ministerio. Seguirán activos la UPEFE, que se ocupa de gestionar obras con fondos de organismos internacionales, y la Dirección Provincial de Vialidad. La novedad es que los organismos IPVU y Adus quedarán dentro de una Secretaría que va a articular la vivienda con el urbanismo y la planificación, bajo las órdenes de Ana Servidio, una socióloga de extracción peronista que lideraba el COPADE.