Violento ataque en plena Isla 132: un hombre agredió a inspectores en un control de tránsito

Una inspectora terminó hospitalizada con una lesión en la nuca. Se secuestraron 42 autos y motos y detectaron 17 alcoholemias positivas.

En la madrugada del sábado un control de tránsito montado por la Municipalidad de Neuquén en la Isla 132 terminó con una inspectora herida y un funcionario golpeado , luego de que un joven y sus familiares agredieran a personal policial y municipal durante el secuestro de un auto que infringía las normas.

El operativo, realizado junto a la policía provincial, se había realizado en prevención de las convocatorias que-como cada fin de semana- reúnen a grupos de motociclistas en la Plaza de las Banderas y luego en el sector del río. Allí se viene detectando que circulan con escape libre y realizan maniobras riesgosas que ponen en peligro a los protagonistas y terceros.

"Estamos advertidos de estas juntadas, por eso armamos un operativo para desarmar estas prácticas", dijo Francisco Pancho Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, en diálogo con LU5.

La agresión a inspectores en la isla 132

Pese al balance positivo del control donde pudieron secuestrar una gran cantidad de motos y autos con escape libre, Baggio dio detalles de cómo uno de los procedimientos terminó en un grave episodio de violencia.

Todo ocurrió cuando inspectores detuvieron a un joven de 18 años que circulaba en un vehículo con un escape no reglamentario. Durante la identificación y el secuestro del auto, el conductor llamó a sus familiares. Minutos después, su padre y su madre llegaron al lugar y comenzaron a agredir a los inspectores y a la policía.

“Los videos son tremendos. Un adulto muy corpulento golpea a los inspectores y luego a la policía, sin mediar absolutamente nada”, sostuvo el funcionario. El saldo del ataque fue una inspectora con una lesión en la nuca, quien tuvo que ser atendida en la guardia hospitalaria. La secuencia quedó registrada por personas que se encontraban en el lugar y grabaron la escena con sus celulares.

operativo alcoholemia isla 132.jpg

La policía intervino para reducir al agresor, pero finalmente ninguna persona quedó demorada. “Eso ya corresponde a la evaluación policial. Nosotros acompañamos la denuncia e incorporamos los certificados médicos de la inspectora”, señaló Baggio.

Un operativo con múltiples infractores

La Municipalidad informó que el operativo se extendió durante toda la madrugada y dejó como resultado 42 vehículos retenidos, entre autos y motos; 17 alcoholemias positivas; retenciones de licencias y secuestro de rodados con escapes modificados.

En cuanto al joven infractor que comenzó la agresión contra los funcionarios municipales y provinciales, Baggio explicó que circulaba en un auto con un escape no reglamentario, que son esos escapes modificados, donde le quitan el silenciador y dejan solamente a la vista del tubo del caño de escape: "Aparentan que es un vehículo que tiene todo en regla, pero naturalmente cuando circula hace un ruido tremendo porque no tiene justamente el elemento que atenúa el sonido y de esta manera fue solicitado en un control de tránsito que entregue la documentación y se iba a secuestrar el vehículo".

El subsecretario advirtió que cada vez es más frecuente que los controles deban realizarse junto a la policía debido a la escalada de agresiones: “No hay que tolerar ni permitir estos comportamientos. Los inspectores y la policía actúan cumpliendo la normativa. Esto nos ofende como neuquinos”.

La denuncia ya fue elevada para su evaluación en el Juzgado de Faltas. El municipio pidió que se investiguen no solo las infracciones contravencionales, sino también las responsabilidades penales correspondientes.