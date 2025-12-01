Baja el impuesto interno a los autos 0km: cuáles son los modelos que costarán mas barato

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó una reducción de Impuestos Internos que pagan los autos cero kilómetro de mayor valor.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) d ispuso una suba del piso a partir del cual los autos cero kilómetro pagan Impuestos Internos, también conocido como impuesto a los vehículos de lujo.

A partir de este lunes 1° de diciembre, los autos que no pagarán el impuesto son aquellos que lleguen hasta los $102,6 millones de valor final al consumidor . El valor anterior, que rigió hasta el 30 de noviembre, fue de $85,6 millones de precio final al público.

"Esto implica que hay automóviles qu e hasta ayer estaban gravados por impuestos internos y hoy dejaron de estarlo, por lo cual su precio podría disminuir en hasta $ 16.300.000 aproximadamente ", señala en un informe el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

El tributarista señaló que "si la terminal mantiene el precio neto del automóvil y se mantiene el margen bruto nominal con impuestos para el Concesionario, la disminución del precio final podría alcanzar $ 16.311.923 aproximadamente (118.979.687- 102.667.764)" lo que implica una mejora del 13,71% (16.311.923 / 118.979.687)".

arca

De esta manera, la nueva escala del impuesto podría generar una baja en los precios de los 0 km, aunque el porcentaje dependerá de cada marca y su estrategia comercial.

Domínguez detalló que "contra la posibilidad de baja juega la devaluación del peso en los últimos meses que generó que terminales no aumenten los precios de determinados automóviles para que no queden gravados con impuesto internos". Las empresas "ahora podrían compensar esta situación y no disminuir los precios o hacerlo en menor medida".

"Desde nuestra perspectiva, los impuestos internos es uno de los 20 impuestos que el Gobierno debería incluir en el proyecto de reforma tributaria para su eliminación definitiva, dado que los compradores ya tributan el Impuesto a las Ganancias al generar los fondos para la compra, el IVA (21%) y otros gravámenes incluidos en el precio, como Ingresos Brutos, Impuesto al Débito y Crédito, tasas municipales, etc, al realizar la compra", señaló el CEO de SDC.

Concesionario de Autos Concesionaria de autos. Freepik

La eliminación puede diferentes efectos, entre otros:

Aumento en la demanda de autos 0 km: La eliminación de impuestos puede generar que más personas puedan acceder a un auto nuevo de una gama superior.Podrían adelantar decisiones de compra. El mayor volumen de ventas podría compensar, en parte, la menor recaudación por impuestos internos.

Baja de precios de autos usados: Los precios de los autos usados se ajustan en función del valor de los 0 km. Si los 0 km bajan de precio, los usados deben hacerlo también para mantener su atractivo frente a modelos nuevos.

Mayor recaudación por otros impuestos: Aunque se eliminarían los impuestos internos, se podría recuperar parte de la recaudación por: IVA, ingresos brutos y tasas municipales sobre un mayor volumen de ventas; Impuesto a las Ganancias por el incremento de la utilidad de todos los que intervienen en el rubro; entre otros.

Impacto en el sector financiero y crediticio: La baja en precios podría hacer más accesibles los créditos para la compra de autos. Mayor demanda de financiamiento impulsaría la actividad de bancos y financieras.