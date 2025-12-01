Mataron a puñaladas en el pecho a un joven a la salida de la fiesta de egresados de su hermano

La policía detuvo a un joven de 30 año, luego de identificarlo como el principal responsable del crimen.

Una fiesta de egresados en terminó de la peor manera, con la muerte del hermano de un estudiante. Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada en el pecho a la salida del evento, luego de quedar envuelto en una pelea.

El trágico episodio ocurrió este domingo, al finalizar la fiesta del egreso de los alumnos del IPEA 237 San Antonio , que se realizó en la sede de la Sociedad Italiana de la ciudad de Melo, Córdoba, que cuenta con alrededor de mil habitantes.

Según trascendió, la víctima fatal fue identificada como Gerónimo Carabajal de 26 años , reconocido en el ambiente futbolístico de la región. Su padre reveló en diálogo con Cadena 3 que todo ocurrió en medio de una pelea con otros jóvenes que estaban alcoholizados y el joven habría sacado de la fiesta.

"Fueron cinco minutos que me fui a buscar el auto y cuando volví, lo encontré tirado, asistido por una paramédica que habíamos contratado para el evento", relató José María Carabajal. El momento del brutal ataque fue grabado por gente que se encontraba en el lugar.

Según informó el medio local, la fiesta de egresados del colegio IPEA 237 San Antonio estaba por terminar cuando se desató una pelea entre varias personas que estaban alcoholizadas. Los involucrados fueron echados del salón, pero la violencia siguió en la calle.

En medio del conflicto, el joven recibió dos heridas profundas en el pecho, que le provocaron un cuadro médico muy grave. Fue trasladado de urgencia hacia el Hospital de Laboulaye, donde finalmente falleció. Tras el ataque, el agresor -un hombre de 30 años- se escapó en una camioneta.

Testigos que se encontraban en el lugar indicaron que una camioneta blanca con cuatro o cinco ocupantes realizó una maniobra en "U" sobre la avenida principal de Melo y habría intercambiado palabras con Gerónimo. "El chico se acercó a la camioneta y uno de ellos le pegó una piña que le reventó la nariz y la boca", afirmó el padre del joven fallecido. Después de ese golpe inicial, ocurrió la agresión con arma blanca.

"Cuando volví, me encontré con mi hijo apuñalado y a la gente gritando, sin entender qué pasaba", señaló. En ese instante, un padre de otro egresado lo enfrentó con la noticia: "Me dijo: 'José, es tu hijo. Lo apuñalaron'".

Gerónimo Carabajal tenía 26 años, era padre de una nena y residía en Serrano, otro pequeño pueblo agrícola cercano a Melo.

El joven era futbolista del Club Atlético Villa Plomo. Integraba la primera división, participando activamente en la Liga Regional de Laboulaye. De acuerdo a lo que detallaron, fue jugador tanto en divisiones juveniles como en la Primera División, lo que generó un profundo impacto en la comunidad deportiva.

Respecto a la investigación judicial, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye es la entidad que interviene en la causa y la que ordenó las primeras pericias a cargo de la Policía Judicial. El objetivo de estos procedimientos es reconstruir la secuencia completa del ataque, determinar cómo se originó el conflicto y quiénes más estuvieron implicados en la disputa.

En tanto, la policía logró la detención de un joven de 30 años este domingo por la mañana, luego de identificarlo como el principal responsable del crimen. Fue imputado por homicidio simple y llevado a la Cárcel de Río Cuarto por disposición de la fiscalía.

Además, se confirmó que hubo otros heridos durante la pelea, aunque no trascendió la gravedad de sus lesiones.