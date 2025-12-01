Brutal ataque: padres le tiraron agua hirviendo a docentes y destrozaron las aulas

Otro caso de violencia en una escuela se registró en las últimas horas. Los padres entraron al colegio y atacaron al personal en horario de clases.

Este ataque a docentes no es un hecho aislado, ya que días atrás una profesora también fue agredida por una madre en otra escuela.

En las últimas horas se conoció el brutal episodio de violencia que tuvo lugar en una escuela secundaria, donde padres ingresaron al establecimiento y quemaron con agua hirviendo a docentes .

De acuerdo a las primeras versiones, todo se inició con la pelea entre dos alumnas, que fueron separadas por los docentes. El ataque ocurrió el viernes dentro del complejo educativo de Grand Bourg, en provincia de Buenos Aires, que integra a la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y el inicial.

Al parecer, todo se habría desencadenado por esta pelea y , ante falta de respuesta por parte de las autoridades educativas, la familia de la joven víctima de la golpiza tomó esta extrema medida.

Según revelaron en A24, este ataque fue contra "una joven de 14 años en manos de otra de 16 y su hermana. Una filmaba y la otra le pegaba". Jésica, tía de la adolescente agredida, indicó que "este colegio ya tiene problemas hace rato. No estamos hablando de que fue una nena, sino que este colegio es todos los días agarrarse a las piñas".

Este episodio ocurre a tan sólo días del ataque de una madre a una docente de una escuela primaria en provincia de Buenos Aires, la cual fue golpeada brutalmente y corre el riesgo de perder su ojo.

Respecto al conflicto entre las alumnas del colegio de Grand Burd, la tía de la víctima reveló que tiene "traumatismo de cráneo, le quisieron sacar el celular y por esto nos venimos reuniendo hace rato con el director". Todo habría ocurrido por un conflicto amoroso con otro de sus compañeros.

Cuando el conflicto terminó, la familia de la alumna de 14 años se acercó al colegio y pidió hablar con el director. Sin embargo, no fueron recibidos.

Le tiraron ollas con agua hirviendo del mate cocido a docentes

Ante esta situación es que tomaron la drástica medida de entrar a la escuela y agredir a docentes. El ingreso se produjo justo cuando el personal auxiliar se encontraba haciendo mate cocido para los alumnos.

La familia tomó las ollas con agua hirviendo del mate cocido y se las tiraron a los docentes que estaban en el lugar. Luego, destrozaron el establecimiento.

El portón del comedor, que separa los distintos niveles, quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizan para almorzar y merendar. Las bebidas terminaron volcadas en el piso y los platos y vasos fueron destruidos.

Belén, madre de la adolescente involucrada, negó que su familia haya generado destrozos, aunque sí aclaró que empezaron a patear la puerta porque la menor, que estaba golpeada, no salía. "Mi hija tuvo que ir al hospital después y le hicieron estudios", completó.

Este lunes, las clases comenzaron más tarde porque los directivos del colegio se reunieron con las autoridades de Educación de la provincia. Desde la institución realizaron la denuncia en la comisaría local.

Según reveló TN, la familia agresora ya cuenta con antecedentes por problemas ocurridos también con la misma alumna.

Este martes se realizará a una marcha distrital que involucra a todas las instituciones que sufrieron algún tipo de violencia y también habrá un paro docente.