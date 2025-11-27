Dos pitbulls atacaron a una vaca y su ternero en la costa del Limay: preocupación por los perros sueltos

Dos perros de raza pitbull atacaron a una vaca y su ternero en la costa del río Limay . Ante esto, un grupo de policías que se encontraban realizando un patrullaje preventivo por la zona divisaron la situación y se acercaron a dispersar a los canes.

Todo ocurrió este miércoles, minutos después de las 17, frente a la Isla 132. Allí, se encontraban los bovinos pastando cuando intempestivamente fueron atacados por los dos canes.

Pese a la gravedad de la situación, un grupo de efectivos policiales que se encontraban realizando un patrullaje a pie vieron la situación y se acercaron a alejar a los pitbulls de la vaca y su ternero. De este modo evitaron que los perros los lastimen.

Vaca y terneros atacados por pitbull (1)

No obstante, los canes no se querían ir del lugar, por lo que los policías permanecieron en el lugar haciendo una especie de "cerco" para evitar que volvieran a atacar.

Tanto la vaca como su ternerito se metieron a las aguas del río Limay. En cuanto a los perros, se supo que estaban sueltos y se acercó personal municipal de Bienestar para poder localizarlos y saber si había alguna persona responsable de ellos, esto se debe a que no está permitido llevar a las mascotas sueltas y sin supervisión, debido a que pueden atacar a otros animales o hasta a personas, como ya ha ocurrido.

En tanto, las autoridades recordaron que la tenencia de los animales domésticos es responsabilidad plena de quien los tiene y deben llevarlos con correa cuando los sacan a pasear.

Vacas que nadan

Un grave precedente

Un paseo tranquilo con su perro terminó en un violento ataque que dejó a Julia Espinosa, vecina de la ciudad de Neuquén, con profundas heridas físicas y emocionales. El pasado mes de mayo, en la zona del Paseo de la Costa, fue atacada por un pitbull que se encontraba suelto, sin correa ni bozal, bajo la supervisión de una adolescente.

Todo comenzó durante una caminata habitual. Julia vive cerca del Paseo de la Costa, una zona concurrida especialmente los fines de semana por vecinos que pasean, corren o llevan a sus mascotas. Como de costumbre, decidió salir con uno de sus perros, un shorkie de apenas un kilo y medio. “También tengo un schnauzer que se está quedando ciego, pero esta vez decidí dejarlo en casa para poder caminar un poco más rápido”, explicó.

A lo largo del paseo se cruzó con otros perros que, si bien llevaban correa, estaban sin bozal, a pesar de que la normativa exige su uso en perros potencialmente peligrosos. La situación se tornó crítica cuando, al acercarse al puesto de guardavidas al final de la avenida, vio a una chica que caminaba con un pitbull suelto. “Le grité: ‘¡No tiene correa, no tiene bozal! ¡Agarralo!’. El perro tenía collar, pero estaba suelto”, detalló.

pitbull paseo de la costa

La respuesta fue desconcertante. “Me dijo: ‘No, mi perra es buenísima’. Pero antes de terminar la frase, la perra cambió por completo la postura corporal y saltó hacia nosotros”. Julia actuó instintivamente: alzó a su pequeño perro y se dio vuelta para protegerlo. El pitbull la golpeó en la espalda con la intención de derribarla. “Me mordió la pierna y empezó a arrastrármela hacia ella. Yo sentía que me quería tirar para sacarme el perro de los brazos”, recordó.

“El grito que pegué fue desgarrador, me clavó los colmillos. Sentí que tenía una rabia y una fuerza indescriptibles. Si me tiraba al piso, el desenlace hubiera sido otro. Me podría haber matado el perro”, sostuvo angustiada.

Julia Espinosa no solo habla desde el dolor físico. También lo hace desde el lugar de una ciudadana que quiere evitar que otra persona —un niño, un anciano, otro animal— sufra lo que ella vivió. “No quiero que le pase a nadie más. Lo mío terminó con una pierna lastimada, pero pudo ser mucho peor”, advirtió.