Denunció que un inspector de Tránsito la golpeó tras discutir por un estacionamiento

Una mujer, que maneja un taxiflet, acusó al agente de agredirla frente a una escuela de Cipolletti. El Municipio abrió una investigación interna.

La marca que le quedó a la vecina que denunció que un agente de tránsito en Cipolletti

Una vecina de Cipolletti que trabaja como conductora de un taxiflet denunció que un inspector de Tránsito del Municipio local la insultó y la agredió a patadas y piñas tras mantener una discusión porque había estacionado en doble mano mientras realizaba una carga.

Los golpes le provocaron lesiones en una pierna . Primero le quedó una marca negra , producto del impacto del borceguí, la que luego se transformó en un moretón de varios centímetros de diámetro.

Las autoridades municipales aseguraron que tomaron inmediata intervención y además de ponerse a disposición de la mujer, separaron al acusado de su cargo y le iniciaron un sumario interno para determinar qué sucedió. De corroborarse su responsabilidad será inmediatamente expulsado, informó Diego Zúñiga, secretario de Fiscalización comunal.

Roca y Sarmiento

El incidente ocurrió el martes alrededor de las 17:30 en la calle Sarmiento, donde funciona un comercio de electrodomésticos ubicado frente a la Escuela 53, en momento en que salían los chicos del turno tarde con la habitual aglomeración de vehículos. Es una zona en la que suele haber autos en doble fila, especialmente en la cuadra anterior y sobre Irigoyen, donde frenan los padres de los alumnos del colegio Fátima y no es habitual la presencia de inspectores de Tránsito.

Romina contó que estacionó su camioneta en doble mano y que bajó para coordinar los productos que tenía que llevar, pero que enseguida uno de los empleados del local le avisó que dos inspectores -un hombre y una mujer- le reclamaban que debía correr el rodado.

Ella dijo que salió para explicarles la tarea que estaba realizando, pero se desató una discusión con la mujer inspectora, por lo que decidió mover la camioneta a un espacio que había quedado desocupado.

Insultos y golpes

Pero agregó que cuando iba a subirse escuchó que su compañero le gritaba insultos. “Dale conch... subite y andate”. Muy enojada pegó la vuelta y enfrentó al hombre, quien inesperadamente la atacó a piñas y patadas.

Aseguró que la agresión era de tal gravedad que varias personas, entre trabajadores y transeúntes, intervinieron para que dejara de golpearla.

Poco después aparecieron policías de la Comisaría Cuarta, que se encuentra a la vuelta, quienes apartaron al acusado, que se retiró junto a su compañera a unos pocos metros. Cuestionó la labor de los uniformados, porque buscaban impedir que le sacara fotos, aunque de todos modos alcanzó a tomarles algunas.

Después fue hasta la Comisaría para formalizar la denuncia, pero destacó que no le facilitaron la realización del trámite. Directamente, sostuvo que no se la quisieron tomar. Dijo que el policía que estaba de guardia le manifestó que debía ir a “cualquier guardia” para qué le dieran una constancia de los golpes. Fue a una clínica particular, de donde se retiró a las dos horas sin ser atendida.

Herida por inspector 5

De todos modos cuenta con las fotos que le tomaron de las lesiones sufridas. Pero asegura que hay varios testigos que podrán atestiguar como ocurrió el incidente y cámaras de seguridad de comercios del sector que por su ubicación tienen que haber captado la escena. Con ese respaldo insistirá en realizar la presentación para que la Justicia investigue.

Romina sostuvo que hace años que se dedica al transporte y logística con una firma familiar y que es la primera vez que la agreden de esa manera.

Aunque aclaró que hay algunos agentes de Tránsito que suelen tener actitudes hostiles. “Se creen los dueños de la calle, los intocables”, lamentó.

“Esto es todo lo no queremos en la Municipalidad”

Diego Zúñiga se mostró molesto por la acusación que recae sobre el empleado municipal, contratado desde hace dos meses.

El funcionario indicó que ni bien tomaron conocimiento del caso se comunicaron con la joven para solidarizarse y ponerse a disposición, pero que además iniciaron una investigación interna para determinar las responsabilidades del acusado. En caso de ser comprobada será echado de inmediato y no se le renovará el contrato.

“Tenemos tolerancia cero con este tipo de actitudes, fundamentalmente con quienes son la cara visible de la municipalidad. Es todo lo que no queremos en la municipalidad”, advirtió.

Agregó que hablaron con la denunciante y que le pidieron disculpas “de parte de toda la Municipalidad”. Pero además la acompañarán en la denuncia penal.