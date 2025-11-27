Impactante persecución policial: chicos de 13 y 15 años terminaron chocando un auto robado

Los adolescentes fueron trasladados de urgencia al hospital. La revelación que dio la policía.

Dos menores protagonizaron una frenética persecución policial que culminó cuando chocaron el auto robado en el que circulaban. contra un poste de luz.

Los protagonistas eran dos adolescentes de 13 y 15 años. Todo ocurrió en la madrugada de este jueves en el barrio porteño de Villa Lugano. Hasta el momento se logró establecer que el choque ocurrió luego de la persecución, cuando la policía observó que el conductor de un auto Nissan March blanco circulaba con actitud sospechosa y le ordenó detenerse.

A la negativa de la detención, comenzó la persecución. El vehículo tenía pedido de secuestro activo por el delito de robo a mano armada , que habría sido robado el domingo pasado en Mataderos.

El insólito momento culminó cuando el conductor del Nissan perdió el control, se subió a la vereda y chocó contra un poste, tal como se puede observar en el video.

Dos adolescentes protagonizaron una impactante persecución policial

Tras la persecución, tres delincuentes se dieron a la fuga

El fuerte impacto destrozó toda la parte delantera del vehículo. En ese momento, tres de los delincuentes descendieron del auto por la parte de atrás y se dieron a la fuga a pie en dirección al Barrio 15. En tanto, los dos menores de 13 y 15 años quedaron dentro del rodado.

Inmediatamente fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con el diagnóstico de traumatismos múltiples.

persecucion lugano (2)

Dentro del auto los oficiales encontraron la réplica de un arma y se realizan tareas para recolectar pruebas que ayuden a dar con los delincuentes prófugos.

Los investigadores revelaron que los delincuentes detenidos tenían antecedentes por encubrimiento agravado, merodeo, hurto y robo en poblado y en banda. El de 13 años, inclusive, había sido detenido el domingo por el asalto de otro vehículo, pero a las pocas horas fue liberado. En el caso interviene el juzgado de menores.

Persecución y tiroteo en la General Paz: un delincuente muerto y tres detenidos

Este lunes se desencadenó un impactante operativo policial a raíz de una violenta persecución en Buenos Aires, que concluyó con un tiroteo a plena luz del día, un delincuente muerto, tres detenidos y un caos vehicular total. Todo ocurrió sobre la colectora de avenida General Paz en Villa Celina.

Según revelaron fuentes policiales, esta mañana el sistema de Anillo Digital de seguridad detectó a un Toyota Etios blanco con pedido de captura con cuatro personas a bordo que se dirigían en sentido al sur de la Ciudad.

Enseguida, un patrullero se acercó a la zona y los efectivos dieron la voz de alto. Sin embargo, los delincuentes no acataron la orden de detención y comenzó una persecución. En ese contexto, los ladrones comenzaron a disparar y se produjo un tiroteo.

Un testigo del tremendo suceso relató a Crónica TV: "El Toyota venía siendo perseguido por la Policía, pero lo agarró el semáforo con la Kangoo tapándole el paso. Por eso volcó, la quiso pasar por un lugar donde no tenía lugar", indicó que luego empezó el tiroteo.