Impactante persecución y tiroteo en la General Paz: un delincuente muerto y tres detenidos

La persecución comenzó luego de que un auto con delincuentes a bordo escapara de un control policial. El vehículo tenía un pedido de captura activo.

Feroz persecución sobre la avenida General Paz luego de que un vehículo escapara tras un control.

Este lunes se desencadenó un impactante operativo policial a raíz de una violenta persecución en Buenos Aires, que concluyó con un tiroteo a plena luz del día , un delincuente muerto, tres detenidos y un caos vehicular total. Todo ocurrió sobre la colectora de avenida General Paz en Villa Celina.

Según revelaron fuentes policiales, esta mañana el sistema de Anillo Digital de segurida d detectó a un Toyota Etios blanco con pedido de captura con cuatro personas a bordo que se dirigían en sentido al sur de la Ciudad.

Enseguida, un patrullero se acercó a la zona y los efectivos dieron la voz de alto. Sin embargo, los delincuentes no acataron la orden de detención y comenzó una persecución . En ese contexto, los ladrones comenzaron a disparar y se produjo un tiroteo .

Qué se sabe sobre la persecución y los detenidos

El conflicto se extendió durante varias cuadras y finalizó sobre el cruce de Bustamante y Chilavert, en la colectora de la General Paz en Villa Celina, donde los efectivos detuvieron a cuatro personas, de las cuales una murió por las heridas que sufrió en el tiroteo.

En el lugar se armó un importante operativo en el que trabajaron policías de la Ciudad y de la Federal. Además, una ambulancia del SAME permaneció en la zona para asistir a los lesionados.

Un testigo del tremendo suceso relató a Crónica TV: "El Toyota venía siendo perseguido por la Policía, pero lo agarró el semáforo con la Kangoo tapándole el paso. Por eso volcó, la quiso pasar por un lugar donde no tenía lugar", indicó que luego empezó el tiroteo.

"Hubo uno que había logrado escapar, pero sufrió una descompensación en la esquina. Tuvo convulsiones y por eso lo pudieron agarrar", sumó el testigo.

Las fuentes destacaron que el procedimiento permitió la detención de todos los involucrados, aunque aún no se difundieron identidades ni antecedentes de los aprehendidos. Aún así, un agente policial resultó herido pero se encuentra fuera de peligro.

La persecución terminó con la vida de uno de los delincuentes

Apenas el auto se detuvo, uno de los delincuentes descendió y salió corriendo hacia las calles internas de Villa Celina. Los otros tres permanecieron dentro del auto y abrieron fuego contra los agentes, iniciando un enfrentamiento que, según testigos, incluyó más de 20 disparos.

La identidad del delincuente que murió en el lugar se confirmó horas después y fue identificado como Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera alias "Calabaza", quien se encontraba prófugo.

El Toyota Etios fue secuestrado inmediatamente. La fiscalía investiga si los cuatro delincuentes formaban parte de una banda dedicada al robo automotor y si el auto había sido utilizado en otros delitos recientes.

La investigación del violento enfrentamiento

El caso quedó a cargo de la fiscalía de la división Homicidios de La Matanza, cuyo titular, Diego Rulli, ordenó analizar las grabaciones de las cámaras de la zona para intentar reconstruir el hecho. Intervino además personal de Policía Científica.

Debido a este incidente, el tránsito en la zona fue interrumpido durante varias horas, generando un caos vehicular de gran magnitud.