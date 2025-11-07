El deportista de 24 años fue hallado sin vida, por un disparo autoinfligido, según la Policía. El comunicado oficial y los mensajes de despedida de la NFL.

Qué se sabe sobre la muerte de Marshawn Kneeland, jugador de Dallas Cowboys, tras una persecución policial

La muerte de Marshawn Kneeland conmocionó el ambiente de la NFL en Estados Unidos . El jugador de Dallas Cowboys , de 24 años, fue encontrado sin vida tras una persecución policial desarrollada en esa ciudad del norte del estado de Texas. La Policía emitió un comunicado oficial, aunque existen varias incógnitas en relación con el hecho.

De acuerdo con la información policial, el pasado miércoles, aproximadamente a las 22.39, el Departamento de Policía de Frisco acudió en auxilio del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) para intentar localizar un vehículo que había evadido a los agentes en un control.

En ese punto se inició una persecución que se extendió hasta la ciudad de Frisco, donde las autoridades perdieron de vista el auto. Sin embargo, minutos después lo encontraron accidentado en Dallas Parkway, en dirección sur, cerca de Warren Parkway.

Pero al acercarse, comprobaron que Kneeland no estaba dentro. El deportista había escapado a pie del lugar.

El hallazgo menos esperado luego de la persecución

Ante ese panorama, la Policía estableció un perímetro de seguridad y comenzó una búsqueda en la zona, con ayuda de perros entrenados y la unidad de drones del Departamento de Policía de Plano. Durante esos minutos, a los agentes les llegó la información de que Kneeland había expresado ideas suicidas.

Casi tres horas después del inicio de la persecución, el deportista fue encontrado muerto, con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida. La Policía no precisó el lugar exacto del hallazgo y señaló que la causa y la forma de la muerte serán determinadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Collin.

Kneeland nfl La imagen que publicó Dallas Cowboys para despedir a su jugador.

El trágico hecho ocurrió pocos días después de que Kneeland disputara un encuentro con los Cowboys frente a los Cardinals de Arizona.

Seleccionado por ese equipo en la segunda ronda del draft de 2024, procedente de la Universidad de Western Michigan, Kneeland transitaba su segunda temporada con la camiseta de Dallas.

Las redes se inundaron de mensajes de despedida

Jonathan Perzley, el agente de Kneeland, confirmó la noticia en un comunicado y manifestó que estaba “destrozado” por la muerte de su “querido amigo”.

“Marshawn puso su corazón en cada jugada, cada práctica y cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras”, escribió en sus redes.

Por su parte, Dallas Cowboys lo definió como “un compañero de equipo querido y miembro de nuestra organización”. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, agregó la entidad texana.

En tanto, la NFL también le dedicó un mensaje de despedida. “Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland de los Cowboys”, dijo la organización.

“Hemos estado en contacto con los Cowboys y hemos ofrecido apoyo y recursos de asesoramiento”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NFL/status/1986448302485967349&partner=&hide_thread=false We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.



Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c — NFL (@NFL) November 6, 2025

Además, Lance Taylor, su entrenador en Western Michigan, su equipo universitario, dijo tener el corazón “absolutamente roto” por “la pérdida de Marshawn Kneeland”.

“Su liderazgo, energía y sonrisa eran contagiosos, y dejó un impacto duradero en todos en nuestro equipo. Habiéndolo entrenado durante mi primera temporada aquí, desarrollamos un vínculo especial que iba mucho más allá del fútbol”, añadió.

Por último, uno de sus colegas, Jeffery Simmons, de los Titans de Tennessee, puso el foco en la problemática del suicidio.

“¡Es terrible ver la noticia de nuestro hermano de la NFL! Incluso cuando alguien lleva la sonrisa más grande, asegúrate de simplemente verificar cómo están. Nunca se sabe, hombre. No tengas miedo de pedir ayuda, todos pasamos por cosas que a veces ocultamos", escribió Simmons en la plataforma X.