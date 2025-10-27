La ex estrella de NFL que murió a los 41 años, dos semanas después de pedir un donante de riñón

En 2006, a Mangold le diagnosticaron un defecto genético que le provocó una enfermedad renal crónica.

Un ex deportista de Estados Unidos murió el último sábado a los 41 años, casi dos semanas después de solicitar públicamente la donación de un riñón, debido a que desde hace dos décadas presentaba una enfermedad renal por un defecto genético.

“ Nick Mangold , el célebre centro de los Jets y uno de los grandes de todos los tiempos que vistió la camiseta verde y blanca durante y después de su carrera como jugador, falleció el sábado por la noche debido a complicaciones de una enfermedad renal”, informó New York Jets , uno de los equipos que compite en la National Football League (NFL), la liga profesional de fútbol americano de aquel país.

En un comunicado difundido por esa entidad el pasado 14 de octubre, Mangold explicó cuál era específicamente su situación. “Este no es un mensaje fácil de compartir, pero quiero hablar abiertamente sobre lo que me ha estado sucediendo a mí y a mi salud”.

“En 2006, me diagnosticaron un defecto genético que me ha provocado una enfermedad renal crónica. Tras un verano difícil, estoy en diálisis mientras buscamos un trasplante de riñón. Siempre supe que este día llegaría, pero pensé que habría tenido más tiempo", comentó.

En ese sentido, agregó: “Lamentablemente, no tengo familiares que puedan donar en este momento, así que me pongo en contacto con ustedes, nuestra comunidad de los NY Jets. Necesito un donante de riñón con sangre tipo 0”.

“Aunque ha sido un momento difícil, me mantengo positivo y enfocado en el camino que tengo por delante. Espero con ansias días mejores y recuperarme pronto con todas mis fuerzas. Los veo a todos en el MetLife Stadium muy pronto. Con gratitud y ¡Vamos Jets!”, completó Mangold en aquella oportunidad.

Nick Mangold, "más que un centro legendario”

El presidente de los Jets, Woody Johnson, recordó al exdeportista de su equipo y destacó que “fue más que un centro legendario".

“Fue el alma de nuestra línea ofensiva durante una década y un querido compañero de equipo cuyo liderazgo y tenacidad definieron una era en el fútbol americano de los Jets”, describió Johnson a quien vistiera el número 74 en esa entidad.

Además, señaló: “Fuera del campo, el ingenio, la calidez y la lealtad inquebrantable de Nick lo convirtieron en un miembro muy querido de nuestra extensa familia Jets".

Mangold deportista nfl 0 Nick Mangold fue un ícono de New York Jets, equipo de la NFL

“Nick era la personificación de la constancia, la fuerza y el liderazgo", agregó, por su lado, Christopher Johnson, vicepresidente de los Jets.

Y añadió: “Durante más de una década, fue el pilar de nuestra línea ofensiva con una habilidad y determinación inigualables, ganándose el respeto de compañeros, rivales y aficionados por igual. Sus contribuciones en el campo fueron extraordinarias, pero fue su carácter, humildad y humor fuera del campo lo que lo hizo inolvidable".

Quién era Nick Mangold, un ícono de New York Jets

Mangold, padre de cuatro hijos y casado con Jennifer, había sido elegido en la posición 29 de la primera ronda del draft de 2006, procedente de Ohio State, y luego lideró a un equipo en destacadas actuaciones en distintas temporadas.

"Pasamos gran parte de nuestras vidas en ese campo. Luego, estuve en su boda; hubo muchísimos momentos en los que compartimos la vida juntos, eventos familiares. Agradezco mucho haber tenido la oportunidad de compartir la vida con él, y no solo con él, sino con su familia, con todos los demás en ese escenario... Es un momento difícil", admitió D'Brickashaw Ferguson, con quien compartió campo durante varias temporadas.

Según precisó New York Jets, Mangodl fue titular y jugó en todos los partidos desde 2006 hasta principios de 2011. Fueron, específicamente, 89 partidos, siete de ellos de playoffs, hasta que un esguince de tobillo que sufrió a principios de esa temporada contra Jacksonville lo dejó fuera por primera vez como profesional.

Mangold deportista nfl New York Jets, su equipo en la NFL, le dedicó una sentida despedida a Nick Mangold.

Luego, el nacido en Centerville, Ohio, se recuperó y disputó otros 59 juegos para completar 171 en total, incluyendo siete encuentros de postemporada, hasta su retiro en 2016.

Seleccionado siete veces al Pro Bowl, se convirtió en un récord de la franquicia,y en 2022 se anunció su incorporación al Anillo de Honor de los Jets. Además, hace pocos días se ubicó en la lista de 52 jugadores de la era moderna en superar el segundo obstáculo para ingresar al Salón de la Fama de la NFL en 2026.