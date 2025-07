Un ex basquetbolista desfiguró a su novia tras golpearla salvajemente adentro de un ascensor.

Igor Eduardo Pereira Cabral, un ex basquetbolista brasileño de 29 años con pasado olímpico, le propinó una brutal agresión a su novia durante una discusión y le desfiguró la cara al darle al menos 60 puñetazos dentro de un ascensor en la ciudad de Natal, en el noreste de Brasil .

El episodio, que fue calificado como intento de femicidio y quedó registrado una cámara de seguridad del elevador, ocurrió el pasado 26 de julio en un condominio del estado de Río Grande do Norte, donde el exdeportista compartía una comida junto a unos amigos.

Indignación en Brasil: El exbasquetbolista Igor Cabral fue captado golpeando a su novia en un condominio de Natal. Alegó "claustrofobia" para justificar la agresión pic.twitter.com/RTbQFO6EQ8 — adn40 (@adn40) July 30, 2025

Según testigos citados por medios brasileños, fue golpeada tras un entredicho originado por celos. Al parecer, Cabral le revisó el celular a la mujer y se molestó por algunas conversaciones. En ese marco, siempre de acuerdo con los mismos relatos, arrojó el dispositivo a una piscina y se metió en el edificio.

Momentos después, la víctima, que lo siguió, se subió al ascensor y el ex deportista olímpico en la especialidad 3x3 de básquetbol le solicitó que se baje. Ella no le hizo caso y cuando se cerraron las puertas, Cabral ejecutó la golpiza y dejó a la mujer ensangrentada.

La explicación del ex basquetbolista y qué hará la Justicia

La situación no resultó todavía más grave, en parte, porque un empleado de seguridad del edificio vio todo en tiempo real por intermedio del sistema de seguridad y dio aviso rápidamente a la Policía.

Al llegar las autoridades al lugar, detuvieron inmediatamente al agresor, que había sido retenido por los vecinos. En su declaración oficial, dijo que había padecido un “episodio claustrofóbico”. Al parecer, la Justicia no le creyó porque seguramente será juzgado por intento de femicidio.

Brasil agresor Un ex basquetbolista desfiguró a su novia tras golpearla salvajemente adentro de un ascensor.

En la misma sintonía se mostró Victória Lisboa, jefa de la Comisaría Especializada de la Mujer de Natal, que se hizo cargo del caso. “Justificó esta situación de claustrofobia diciendo que estaba, quisiese o no, en el ascensor. Pero, en mi opinión, eso no justifica lo que se hizo”, expresó la funcionaria en declaraciones a G1.

Cómo se recupera de la golpiza la víctima de la agresión

Tras ser prácticamente rescatada del ascensor luego de la golpiza, la novia del ex basquetbolista fue trasladada al Hospital Walfredo Gurgel, donde permanecía hospitalizada.

En las últimas horas aguardaban una evolución favorable en cuando a su recuperación para que pueda declarar acerca de este hecho y, en caso de haber existido, de agresiones anteriores.

Mientras tanto, allegados a la víctima indicaron que todavía presenta un edema facial "enorme", lo que imposibilita la cirugía inmediata.

Según estiman, el procedimiento podría realizarse no antes del viernes, cuando baje la inflamación. Mientras, continúa con analgésicos y dieta blanda.

Cabral fue miembro de la selección brasileña de baloncesto 3x3 y compitió en distintos torneos internacionales, entre ellos un Mundial y los Juegos Olímpicos. En los últimos días, su arresto se transformó en prisión preventiva mientras la Policía Civil de Rio Grande do Norte investiga el episodio.