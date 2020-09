Denuncian a una figura de la NBA por agredir al hijo

Una figura de la NBA fue denunciada y acusada por su ex pareja de abusar físicamente de su hijo de 12 años. Incluso, la mujer documentó su denuncia con videos. Mientras la NBA ingresa en su etapa de definición de los playoffs en medio de una temporada marcada por la pandemia del coronavirus y por las protestas del movimiento Black Lives Matter que interrumpieron la actividad, Trevor Ariza atraviesa una compleja situación judicial luego de las denuncias de su ex pareja y madre de su hijo.

El martes se conoció información delicada sobre el litigio que el basquetbolista y Lana Allen llevan adelante en Los Ángeles para obtener la custodia del niño. Incluso, el jugador de Portland Trail Blazers había pedido no estar en la burbuja de Orlando, en donde se define la liga, para que su aislamiento no lo perjudique ante el juez. Por ese motivo, a Ariza, de 35 años, se le concedió una serie de visitas de un mes que coincide con el calendario de juego en Orlando y eligió pasar ese tiempo con su hijo. La NBA y el sindicato pactaron antes del reinicio que aquellos jugadores con condiciones de salud que puedan tener un mayor riesgo frente al virus podrían ausentarse de Disney World, mientras que quienes prefieran no jugar por otras razones no serían sancionados pero recibirán recortes salariales por los partidos no jugados.