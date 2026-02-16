Qué respondió Luka Doncic, estrella de la NBA, cuándo le dieron a elegir entre Boca o River

La figura de Los Ángeles Lakers fue consultado acerca de su preferencia con respecto a los dos clubes más grandes de Argentina.

Desde distintos rincones del planeta, diferentes personalidades de ámbitos totalmente ajenos al fútbol argentino han expresado una cierta simpatía por Boca y River . De hecho, hace algunas semanas, el actor Willem Dafoe presenció un partido en La Bombonera, algo que también hizo, pero en el Monumental, el tenista italiano Matteo Berrettini. En ese contexto, la super estrella de la NBA , el esloveno Luka Doncic , fue consultado por su preferencia entre los dos clubes más grandes de la Argentina.

Muy lejos de Buenos Aires, pero ligado al fútbol por su relación con los basquetbolistas Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Andrés Nocioni, con quienes compartió planteles durante su paso por el básquetbol europeo, el jugador de Los Ángeles Lakers tuvo que optar por uno de los dos clubes más importantes del país.

El nacido en la ciudad de Liubliana participó del Media Day que organizó la NBA por el All-Star Game 2026, donde respondió diferentes consultas. Debido a que en alguna otra ocasión afirmó ser un gran fanático del fútbol, la prensa internacional lo hizo elegir entre el Xeneize y el Millonario.

Sin ningún tipo de vueltas, y para no generar ninguna polémica, Doncic dejó de lado a ambos equipos para inclinarse por el que constantemente apoya en sus redes sociales: Real Madrid. Y no es para menos, ya que con la Casa Blanca fue campeón de la Euroliga (2018), ganó una Copa Intercontinental (2015), como también tres Ligas ACB (2015, 2016, 2018), y dos ediciones de la Copa del Rey (2016 y 2017).

Otro escándalo en la NBA: trompadas, corridas y cuatro expulsados

Ahora el básquet fue el protagonista de un hecho de violencia que, lamentablemente, suele repetirse en el fútbol mundial. Batalla campal, corridas, piñas y más condimentos que generaron un episodio triste para la NBA, la categoría más reconocida a nivel mundial en el deporte.

Todo quedó enmarcado en el duelo entre Charlotte y Detroit por una nueva fecha de la liga estadounidense. Faltaban tan solo siete minutos para el cierre del tercer cuarto cuando Jalen Duren inició su ataque al aro, pero no pudo concretar su misión ante la imponente presencia del francés Moussa Diabaté quien se interpuso y evitó el avance.

NBA PELEA

Nada parecía que pueda terminar en un escándalo como posteriormente ocurriría. Parecía una acción de juego digna de un partido de básquet, pero el pivot de los Pistons le dio una cachetada inesperada a su rival desatando casi un minuto de tensión y corridas que no pasaron desapercibidas.

Desde los bancos de suplente saltaron rápidamente para defender a sus respectivos compañeros y se formó una batalla campal que tuvo que ser disuadida por el Personal de Seguridad que trabaja en el estadio de Charlotte. En ese momento donde apaciguaron la situación y parecía el final de la disputa, en otro punto de la cancha se generó otro punto de conflicto cuando Bridges se tensó con Isaiah Stewart a punto tal de disponerse a la pelea.

No fue una pelea gratis para ambos equipos: Diabaté, Bridges, Duren y Stewart tuvieron que irse a las duchas antes debido a que fueron expulsados por la gresca que se generó en el estadio. Detrás de todo el hecho violento que quedó registrado en la retina y celulares de los presentes, existió un resultado donde los Pistons lograron la victoria por 110-104.