Escándalo: se publicaron los audios del VAR sobre las polémicas jugadas del Boca-Cruzeiro

La Conmeblo dio a conocer los audios sobre las decisiones del árbitro Jesús Valenzuela por las que Boca se sintió perjudicado.

Luego de una noche de suma tensión donde Boca sintió haber sido perjudicado ante Cruzeiro por las decisiones arbitrales del venezolano Jesús Valenzuela , que le anuló un gol equivocadamente según la percepción del local como tampoco le sancionaron penal en el cierre del encuentro, la Conmebol publicó los audios del VAR que ofrecen una explicación sobre los motivos por los cuales tomaron las decisiones cuestionadas.

Las mismas jugadas generaron un fuerte enojo en los hinchas del xeneize que deberán esperar a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores para saber si su equipo clasifica o no a la próxima instancia. Mientras tanto, el club sigue reclamando por las dos jugadas.

Boca había conseguido ponerse 2-1 a los 88 minutos de juego con un tanto de Miguel Merentiel luego de un rebote en el mediocampista Milton Delgado en el área chica donde buscaba conectar un centro de Lautaro Blanco. Delgado la bajó casi de manera inesperada, y terminó sirviendo para el uruguayo que definió con categoría al segundo palo para hacer estallar La Bombonera.

Sin embargo, minutos más tarde el árbitro fue llamado por el VAR para revisar una posible mano del mediocampista cuando sirve para la Bestia. Lo que para el hincha xeneize no existió, para el venezolano era sancionable. “Un atacante de casaca azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable”, dicen los audios de la tecnología sobre la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2057070000821637513&partner=&hide_thread=false #ALERTA | Se conoció el audio del #VAR del gol anulado a #Merentiel por mano de #Delgado en #Boca-#Cruzeiro



"En la trayectoria del balón, un atacante de camiseta azul bloquea el balón con el brazo, el cuál se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio… pic.twitter.com/3V1xp6eAdT — doble amarilla (@okdobleamarilla) May 20, 2026

Qué dijeron sobre el penal no sancionado para Boca en el cierre del partido

Es que en el último minuto de juego, el balón terminó pegando sin intención en argentino capitán en el club de Brasil Lucas Romero, en una jugada comparable con la anteriormente mencionada, protagonizada por Merentiel. A diferencia de ello, el árbitro ni siquiera fue a revisarla al VAR y terminó poniéndole punto final al juego en esa misma jugada.

"El balón pega en el brazo, que se encontraba en una posición natural como consecuencia de una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba”, dice la explicación en el audio publicado por Confederación Sudamericana de Fútbol a través de su canal. “Quiere quitar su brazo”, repite Ángel Arteaga, encargado del VAR en el diálogo entre los integrantes de la herramienta e insiste: “Rebota, posición natural, además quiere quitar su brazo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2057071129877991559&partner=&hide_thread=false #ALERTA | #Conmebol también publicó el audio #VAR de la mano no sancionada a Lucas #Romero en la última jugada de #Boca-#Cruzeiro



"El brazo del defensor blanco se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento natural y justificable, por lo que no se… pic.twitter.com/IKXVPFN7eC — doble amarilla (@okdobleamarilla) May 20, 2026

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de la Copa Libertadores y los distintos caminos

Cuando parecía que Boca tenía todo encaminado para clasificar y ganar su grupo en la Copa Libertadores, después de ganar en las primeras dos fechas del grupo D, todo se complicó. Las caídas consecutivas ante Cruzeiro en Brasil y Barcelona en Ecuador lo pusieron al xeneize por debajo de dos rivales en la tabla.

El empate de este martes, 1 a 1 entre el xeneize y el equipo brasileño, dejó a Cruzeiro con 8 puntos, Boca (7), Universidad Católica (7) y Barcelona (3).

boca cruzeiro portada (1) Boca empató ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, que tuvo como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga, fue gran responsable del resultado.

En la última jugada del encuentro entre Boca y Cruzeiro hubo un penal no cobrado para el local. Lucas Romero cometió clara infracción al tocar el balón con su mano, pero el equipo arbitral resolvió cerrar el partido.

Pese a todo, el equipo de Claudio Úbeda sigue dependiendo de sí mismo.

mano romero cruzeiro boca

Boca en la Libertadores: todos los escenarios posibles

Si Boca sacaba los 6 puntos:

-Se clasificaba primero del grupo, sin importar ningún otro resultado.

Si Boca saca 4 puntos:

- Empate con Cruzeiro y le gana a Universidad Católica se clasifica.

Si Boca saca 2 puntos:

- Si empata los dos partidos, se clasifica 2º si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro.

- Si Barcelona gana ambos es 1º, y Boca, Cruzeiro y Universidad Católica desempatan el 2º puesto por diferencia de gol en el grupo, goles a favor en el grupo, menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.

- Si Barcelona le gana a Cruzeiro y no a Universidad Católica, o no gana ninguno de los dos, Boca queda eliminado.

Si Boca empata con Católica en la última:

-Queda eliminado.

Si Boca pierde con Católica en la última:

-Queda eliminado.