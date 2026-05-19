Murió Ana Delgui, emblemática locutora de Neuquén

Fue una de las voces más importantes de la radio durante más de cuatro décadas. Su partida generó un profundo impacto en los medios de comunicación.

Ana Delgui, junto a José Luis Datri y Aníbal Forcada, otros dos grandes personajes de la radiofonía neuquina.

Ana Delgui , una de las locutoras y conductoras más emblemáticas e históricas de la radiodifusión en Neuquén y la región, falleció este martes a los 82 años tras una larga enfermedad, confirmaron sus familiares.

Ana nació el 9 de febrero de 1944 en Santa Rosa. En esa localidad comenzó a trabajar de joven como locutora de LU33 Emisora Pampeana.

En 1979 llegó a la región junto a su pareja , José Luis Datri, con quien formó parte del staff de la histórica LU5 Radio Neuquén junto a otras reconocidas profesionales de la época, dejando una huella imborrable en la lectura y conducción radial. En aquella emisora participó del maratón radiofónico de 84 horas de transmisión continua, de la que fueron protagonistas: Aníbal Forcada, Carlos Agundez, Luis Díaz, Osvaldo Arabarco, entre otros, para colaborar con el Hogar Ayelén, Suyai, el Hogar de Ancianos y el hospital Bouquet Roldán.

También se desempeñó en FM Monarca durante la década del 80 e integró este recordado dial, donde estuvo al frente de los ciclos “Otra Ventana” y “Volviendo a casa”. Y participó con su voz en numerosos comerciales de la agencia de Abraham Tomé.

Ana Delgui 2 Ana Delgui, durante un encuentro con locutoras el año pasado.

También tuvo su paso por la televisión: trabajó durante ocho años consecutivos como la conductora principal del informativo de Canal 7 de Neuquén, logrando un fuerte alcance y reconocimiento en todo el territorio provincial.

En el año 1996 consolidó su carrera integral al liderar el programa “Como en casa”, espacio donde no solo conducía, sino que también realizaba las tareas de dirección, producción y musicalización.

En Radio Sayhueque condujo el tradicional espacio dominical "Esquina de tango", un programa de alta interacción con la audiencia de Centenario, Cinco Saltos y la capital neuquina. También participó de celebraciones institucionales de esta emisora municipal.

"Fue una mujer amorosa y muy talentosa. Y también muy madre", recordó José Luis Datri.

Los restos de Ana son velados a partir de las 20 en la sala de CALF, en la calle Bahía Blanca y serán inhumados este miércoles en horas de la mañana en el cementerio de la ciudad de Neuquén.