El triste adiós de Frank Fabra a Boca: "Defendí la camiseta con el corazón"

El lateral izquierdo se despidió del club en las redes sociales con un emotivo mensaje donde destacó a los hinchas.

En diciembre del 2025, Frank Fabra cerró una etapa de 10 años en Boca luego de que la Comisión Directiva decida no renovarle contrato debido a que no tenía lugar en el primer equipo y la relación con el hincha estaba totalmente agotada a punto tal que en el último tramo de su estadía fue silbado por La Bombonera .

Este miércoles el lateral izquierdo se despidió en las redes sociales con una profunda carta dirigida para el club donde jugó 244 partidos, convirtió 14 goles y otorgó 32 asistencias. "Llegó el día de la despedida. hay etapas que no se explican… se sienten. Y estos 10 años fueron eso: sentimiento puro . Llegué con ilusiones y con el tiempo entendí que Boca no es solo un club, es una forma de vivir el fútbol, es pasión, es responsabilidad, es orgullo. Es entrar a la cancha y sentir que millones laten con vos", comenzó escribiendo en un posteo hecho en su cuenta de Instagram.

Luego, sumó con un mensaje para los hinchas: " Viví momentos hermosos, otros difíciles, pero siempre defendí esta camiseta con el corazón : en cada partido, cada entrenamiento, cada vez que escuché a la gente en La Bombonera. Hoy cierro una etapa que me marcó para siempre . Me voy agradecido, lleno de recuerdos y con un amor que no se apaga. En el camino, me enamoré de este equipo. Me enamoré de su gente, de su mística y me voy siendo un hincha más . 10 años y 9 copas, pero un amor para toda mi vida".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frank Fabra (@fabra18)

En el cierre de su escrito, dijo: "Gracias Boca por tanto. Gracias al hincha por cada aliento. Gracias por estos 10 años que van a vivir en mí para siempre. Este es un vínculo que ya quedó para toda la vida. Te amo, Boca".

Minutos previos a la publicación expresa en su cuenta privada fue presentado en el DIM: "Fabra es poderoso. El lateral antioqueño vuelve a casa para defender los colores más lindos esta temporada. ¡Bienvenido, Frank!", escribió el club.

Un exjugador de Boca defenestró a la dirigencia de Riquelme por su salida del club: "Cobraba 300.000 pesos"

La última semana ha sido caótica para Juan Román Riquelme por la denuncia que se hizo en la justicia por una presunta administración fraudulenta, y un sinfín de nombres ligados al club que incineraron su figura con duros relatos sobre cómo fue el vínculo: Sebastián Battaglia, Diego Martínez, Martín Palermo y ahora hasta un jugador se subió a la ola criticando su gestión.

La salida de Nicolás Valentini de Boca fue polémica luego de no llegar a un buen puerto con las negociaciones cuando había que renovar contrato. Fueron diferencias grandes con la comisión directiva al punto tal que decidieron colgarlo y no darle minutos en el equipo si no renovaba el vínculo.

En las últimas horas el actual defensor de Hellas Verona, pero que pertenece a la Fiorentina, habló con el youtuber Ezzequiel y relató cuál fue la situación cuando terminó diciendo adiós al club: "Yo siempre estuve predispuesto para renovar, di muchas alternativas, es cierto que me pagaban un sueldo de 300.000 pesos por mes. Del otro lado no tenían la misma intención, sino hubiera vuelto a firmar".

Valentini

"Boca me dio todo, era mi casa, estuve diez años y siempre voy a estar agradecido, pero hay veces que no depende solamente de la renovación y aunque haya dado muchas opciones no se dio, a veces pasa eso", reveló con cierto agradecimiento pero apuntó por no acordar la renovación en 2024.