Se conoció quién era la nena que murió junto a la nieta de Cris Morena en el dramático accidente

El brutal accidente que terminó con la vida de Mila Yankelevich sacudió a toda una comunidad, no solo por su dramático desenlace sino también por las fallas que se empiezan a conocer. La nena, de apenas 7 años, era hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y nieta de dos figuras del espectáculo argentino: Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

En un primer momento trascendió que también era argentina, pero fue descartado tras la confirmación de la oficina del médico forense del condado de Miami-Dade. La familia de Corea del Sur se había instalado en Miami hace un año.

Erin era ex alumna del colegio San Pedro Nolasco de Vitacura, Santiago, según una publicación del colegio en las redes sociales.

"La Cancillería, a través del Consulado General de Chile en Miami, está dando seguimiento a este lamentable caso y a disposición de la familia para la asistencia consular requerida, dentro de sus competencias", señalaron desde el gobierno de Gabriel Boric.

En el velero que se encontraba y fue embestido por la barcaza también se encontraban otras nenas entre 7 y 13 años junto a una instructora, de 19 años, en el marco de la última semana del campamento de verano del Miami Yacht Club.

Desde la Guardia Costera revelaron que tanto Mila y Erin arribaron al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial sin signos vitales. Asimismo, el capitán Frank Florio, comandante del Sector Miami de la Guardia Costera, informó que otras dos menores de 8 y 11 años de edad resultaron gravemente heridas y se encuentran en estado crítico.

Respecto a la joven instructora, el teniente Pete Sanchez, portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami, reveló que se encontraba estable y no fue trasladada al hospital, aunque se encontraba "muy afectada por lo sucedido".

Mila formaba parte de un grupo de chicos que estaban disfrutando de una colonia náutica en Miami, organizada por la Youth Sailing Foundation, una ONG local dedicada a enseñar navegación a niños. Ese lunes 28 de julio, el velero zarpó a las 11:15 con cinco menores a bordo, todos entre 7 y 13 años, acompañados por una instructora de solo 19 años.

Minutos después, frente a Hibiscus Island, una barcaza con grúa, remolcada por otro barco, embistió de lleno al velero, cuya estructura quedó completamente aplastada bajo la proa del remolcador. El impacto fue tan violento que Mila y Erin perdieron la vida.

Según precisaron, al aclarar que se trata de información que aún no se dio a conocer de manera oficial, Mila no murió por ahogo, sino por el golpe directo del remolcador sobre su cuerpo. Las imágenes del lugar y los testimonios lo confirman. Sin embargo, lo más preocupante no es el accidente en sí, sino todo lo que lo rodea.