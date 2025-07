Cómo es y dónde queda la colonia de vacaciones en Miami a la que iba Mila Yankelevich, la nieta de Cr

miami yatch club

El Yatch club se encuentra en Watson Island, cerca del centro de Miami y, según indica la página, los programas que organizaban eran para formar navegantes que disfruten y contribuyan al deporte en vela, como también desarrollar la competencia, confianza y el carácter de sus navegantes en un entorno seguro.

Mila Yankelevich participaba en la última semana del campamento de verano que brindaba este club, el Youth Sailing, para menores de 7 a 12 años. Otro de los grupos era el Teen Sailing, para jóvenes entre 12 a 15 años. Aunque no se proporcionaba el almuerzo a los asistentes, los viernes había fiesta de pizza y helados.

miami beach

Con 8 semanas de duración, las actividades que brindaban a los menores eran desde navegación en velero, windsurf y stand up paddle. El campamento abre sus puertas tanto a miembros del club como a no socios. El costo para los miembros es de $450 dólares, mientras que para los no asociados se eleva a $500 dólares.

El comunicado que realizó el club tras la muerte de Mila Yankelevich

Luego de conocerse la trágica muerte de la hija de Romina Reca y Tomás Yankelevich, el Miami Yacht Club emitió un comunicado oficial en el que confirmó el hecho y pidió "comprensión y paciencia" mientras se investiga lo sucedido.

"El Miami Yacht Club confirma que hoy ocurrió un incidente en el agua que involucró a jóvenes participantes de la Fundación de Vela Juvenil de Miami", indicaron en un comunicado firmado por la comodoro Emily Copeland.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miami Yacht Club (@miamiyachtclub1927)

En el escrito publicado en redes sociales, indicaron que "aún se están conociendo los detalles y estamos recopilando activamente toda la información disponible" sobre el choque ocurrido entre el velero y la barcaza.

En ese sentido, expresaron: "Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de todos los involucrados, y estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y organizaciones pertinentes para comprender la situación en su totalidad".

comunicado

Quién era Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena

Mila nació el 12 de febrero de 2018 y era la más pequeña de la familia. Era hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, quienes también tuvieron a Inti, que hoy tiene 12 años.

En su último cumpleaños, su abuela Cris Morena realizó un posteo festejando su natalicio. "Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y tan esperada… Nuestros momentos juntas llenos de bailes, canciones, inventando en la playa las formas de las nubes, tus preguntas increíbles… Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta, dulce niña amada, especial, brillante nietita querida!!! Feliz día! Feliz vida Feliz cumpleaños. Te amoooo siempre!!!", escribió.