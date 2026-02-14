Liberaron a Quique Felman en Miami tras el escándalo: la fianza que tuvo que pagar

El periodista de TyC Sports está siendo investigado presuntamente por integrar una red de lavado de activos.

La situación judicial de Enrique “Quique” Felman dio un giro en las últimas horas. El periodista deportivo vinculado a TyC Sports fue liberado en Miami luego de abonar una fianza de 130 mil dólares , en el marco de la causa que lo investiga en Estados Unidos por presunto lavado de activos .

Felman había sido demorado tras arribar a Florida junto a su familia para vacacionar . Sin embargo, las autoridades lo retuvieron por una investigación que se originó en Las Vegas, Nevada , vinculada a una transferencia cercana al millón de dólares asociada a la promoción de un casino donde más periodistas y exjugadores de fútbol estarían involucrados. Tras comparecer ante la Justicia y cumplir con el pago establecido, recuperó la libertad, aunque el proceso judicial sigue en curso.

Según trascendió, ahora regresará a la Argentina y, de acuerdo con allegados, tiene previsto reincorporarse de inmediato a su trabajo en TyC Sports mientras avanza la evaluación de la documentación presentada por su defensa para justificar los movimientos financieros observados por los investigadores.

quique felman

En paralelo, continúa el análisis de los registros bancarios y contractuales relacionados con la actividad promocional en el casino de Las Vegas que dio origen al expediente. La causa sigue abierta y las autoridades deberán determinar si los fondos involucrados encuadran o no dentro de una maniobra de lavado.

A fines de 2025, antes de que estallara el escándalo, Felman había compartido en sus redes sociales una imagen relajada desde Estados Unidos con un mensaje en inglés sobre la energía del verano, en un contexto muy distinto al que terminó enfrentando semanas después con su detención y posterior liberación bajo fianza.

¿Qué pasó con el periodista de TyC Sports?

Ángel de Brito reveló en sus redes sociales la existencia de una investigación judicial en Estados Unidos por presunto lavado de activos que involucra a exjugadores, personas vinculadas a futbolistas del seleccionado y periodistas deportivos.

Según detalló el conductor de LAM, la maniobra consistía en invitar a deportistas a realizar “presencias” en casinos de Las Vegas bajo condiciones estrictas: debían jugar únicamente cuando recibían la orden, no podían apostar con dinero propio, tenían prohibido consumir alcohol mientras participaban y debían abrir cuentas personales para habilitar las operaciones. Todo el movimiento, siempre de acuerdo al relato de De Brito, estaba monitoreado bajo estrictos controles.

la-noche-de-tyc-sports-_1440x810

El periodista señaló además que uno de los nombres involucrados es el de Enrique “Quique” Felman, de TyC Sports, quien fue demorado en Miami y quedó a disposición de la Justicia estadounidense. Posteriormente, amplió que permanece detenido mientras avanza la causa.

De acuerdo a lo informado en LAM, los deportistas recibían pagos que iban desde los 5.000 hasta los 75.000 dólares para participar de estas actividades en el casino Resorts World Las Vegas, con estadía incluida. El rol de los periodistas habría sido el de intermediarios, obteniendo un beneficio económico por acercar a los jugadores.

La próxima semana se realizará una audiencia clave para determinar cómo continúa el proceso judicial. Por el momento, la información difundida por Ángel de Brito es la que expone el eje central de una investigación que podría escalar y sumar nuevos nombres.