Investigan a uno de los dueños de supermercados Coto por una estafa millonaria en un lujoso edificio

El empresario argentino fue denunciado en los tribunales de Miami, por los copropietarios de un edificio ubicado en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad.

La denuncia fue presentada por la Asociación de condominios ante el Tribunal de Circuito de Miami-Dade.

En las últimas horas se conoció una investigación que se lleva a cabo en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, tras una grave denuncia por estafas que involucrado a uno de los empresarios argentinos, dueño de supermercados Coto.

Se trata de Germán Coto, quien fue denunciado en Miami por presunta estafa. Según reveló The Real Deal -que cita a Alvarado Journalist- a través de sobreprecios en las expensas- habría perjudicado en unos 5.000.000 de dólares a los copropietarios del Aston Martin Residences.

Germán es hijo de Alfredo, dueño de la cadena de supermercados Coto y hoy está envuelta en un escándalo tras confirmarse que finalmente fue demandado ante el Tribunal de Circuito de Miami-Dade por presunta administración fraudulenta y otros delitos conexos en el manejo del dinero de las expensas del lujoso edificio.

La denuncia fue presentada por la Asociación de condominios (consorcio de propietarios) de las mencionadas residencias, ante el Tribunal de Circuito de Miami-Dade. Allí se sostiene que Coto habría diseñado una estructura financiera ilegal para beneficiar a empresas vinculadas a su entorno personal, que habría perjudicado en unos 5.000.000 de dólares a los copropietarios del Aston Martin Residences.

Es decir, que se habrían inflado las expensas pagando sobreprecios a proveedores amigos o a empresas de servicios propias o relacionadas con el desarrollador.

Según el documento judicial que menciona Miami Diario, mientras la desarrolladora mantenía el control administrativo del edificio (ubicado en 300 Biscayne Boulevard Way), los fondos de mantenimiento (expensas comunes) pagados por los propietarios habrían sido aplicados a contratos con sobreprecios hacia terceros relacionados con Germán Coto.

Aston Martin Residences, el lujoso edificio de la familia Coto

Según precisan medios locales, el Aston Martin Residencies es un complejo edilicio desarrollado por la familia Coto que demandó una inversión estimada en 1.000 millones de dólares.

El lujoso edificio está ubicado en Biscayne Boulevard 300, en el punto donde el río Miami se une con el océano Atlántico, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad.

El edificio tiene forma de velero y 66 pisos, donde se distribuyen 391 departamentos que van de 70 a 300 metros cuadrados, incluidos siete penthouse con terraza y piscina privada. Además, el edificio cuenta con un hangar especial para aviones privados en el Aeropuerto de Miami y en la planta baja habrá un muelle para embarcaciones.

Los precios de estos departamentos comienzan en más de 500 mil dólares para unidades más pequeñas y llegan hasta 60 millones de dólares (por el penthouse más costoso)

Al comprador del mejor penthouse de su edificio (valuado en 60 millones de dólares), Coto le regala un Aston Martin deportivo exclusivo cero kilómetro.