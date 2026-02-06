Las compras on line en Argentina volaron en 2025: subieron 60%

Se trata de datos nominales. Los pasajes de avión está a la cabeza de las operaciones. el ticket promedio fue de $143.000. Descontada la inflación, las ventas subieron un 22%.
El Comercio Electrónico en Argentina registró un incremento de facturación del 60% nominal hasta alcanzar los $35,3 billones en 2025, según informó la cámara empresaria del sector. Se trata de datos contenidos en el informe anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Si se compara con el resultado acumulado a diciembre de 2024, el incremento de las ventas habría alcanzado al 22% real interanual.
El comercio electrónico es la variable comodín del gobierno argentino que plantea que las estadísticas sobre consumo no logran captar las ventas a través de portales y que por ello muestran una baja
Cuáles fueron los rubros mas activos en 2025
En orden de importancia las mayores ventas fueron para
1. Pasajes y turismo
2. Alimentos, bebidas y artículos de limpieza
3. Equipos de audio, imagen, consolas de TI y telefonía
4. Artículos para el hogar
5. Electrodomésticos línea blanca y marrón
6. Deportes
7. Cosmética y perfumería
8. Infantiles
9. Accesorios para motos, autos y otros vehículos
10. Materiales y herramientas de construcción
Ranking de categorías más vendidas en términos de unidades 2025
1. Alimentos y bebidas
2. Herramientas y construcción
3. Hogar, muebles y jardín
4. Electrodomésticos y Aires acondicionados.
5. Infantiles
6. Accesorios para motos, autos y otros vehículos
7. Artículos de oficina e industria
8. Indumentaria deportiva
9. Artículos de limpieza
10. Productos de belleza
“El crecimiento del 60% en la facturación del comercio electrónico en Argentina da cuenta de la relevancia que el canal online ha alcanzado dentro del ecosistema comercial”, explicó Andrés Zaied, presidente de CACE y Gerente de Canales Digitales de On City.
Zaied dijo que “al mismo tiempo, es importante analizar estos resultados en el contexto económico actual, donde factores como la inflación, la recomposición de precios y la mayor racionalidad del consumo influyen de manera significativa tanto en el ticket promedio como en el volumen de unidades comercializadas”.
“En este escenario, se observa un consumidor más informado, comparador y selectivo, que prioriza conveniencia y personalización y que obliga a las empresas a elevar sus estándares de servicio, eficiencia operativa y propuesta de valor”, señaló el titular de CACE.
El informe privado indica que se registró un aumento en la cantidad de unidades vendidas de más del 28% respecto del año anterior, alcanzando 645 millones de unidades. Las órdenes de compra registraron un crecimiento del 3% vs 2024 y el ticket promedio tuvo un aumento de 55% con respecto al estudio anterior, situado en $143.128.
