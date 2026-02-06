Cuánto sale una Toyota Hilux 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026
Es la "reina" de las pickups: volvió a liderar los patentamientos en el arranque del año. Cuál es el aumento en su precio que fijó la terminal este mes.
La Toyota Hilux continúa marcando el pulso del mercado automotor argentino. Luego de cerrar 2025 como el vehículo más patentado del país, la pickup producida en Zárate arrancó enero de 2026 nuevamente en la cima del ranking mensual, confirmando un liderazgo que atraviesa generaciones y contextos económicos. ¿Cuánto cuesta hoy la Hilux y cómo queda posicionada frente al mercado?
Producida en la planta bonaerense de Zárate desde 1997, la Hilux es uno de los pilares industriales de Toyota en la región. Con casi dos millones de unidades fabricadas en su historia, combina uso laboral, familiar y recreativo, con una versatilidad que explica su presencia transversal en campo, ciudad, flotas y rutas.
Su amplia gama de versiones —chasis, cabina simple y doble— junto con opciones de tracción 4x2 y 4x4, cajas manuales y automáticas, y motores turbodiésel de distintas potencias, la mantienen como referencia entre las pickups medianas.
Toyota Hilux: líder en patentamientos
Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Toyota Hilux fue el vehículo más patentado en enero de 2026, superando a un sedán (Fiat Cronos) y a un hatchback (Peugeot 208). Los datos de patentamientos del mes se reproducen a continuación.
Ranking general de patentamientos – enero 2026 (ACARA):
- Toyota Hilux: 3.403 unidades
- Fiat Cronos: 3.215
- Peugeot 208: 2.887
- Ford Territory: 2.864
- Ford Ranger: 2.482
- Volkswagen Tera: 2.187
- Volkswagen Amarok: 2.145
- Chevrolet Tracker: 1.905
- Toyota Yaris: 1.902
- Volkswagen Polo: 1.875
En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.
Toyota Hilux: modelos y versiones
La Toyota Hilux es la pickup más elegida por los argentinos desde hace casi dos décadas. Su éxito no es casual: combina confiabilidad, versatilidad y una amplia gama de versiones que se adaptan a distintos usos. Fabricada en la planta bonaerense de Zárate, la marca japonesa ofrece 18 configuraciones diferentes, con variantes de cabina simple, doble y chasis, y opciones de tracción simple o integral 4x4. Esa diversidad la convierte en una herramienta ideal tanto para el trabajo rural e industrial como para el uso urbano o familiar.
En el apartado mecánico, toda la línea Hilux apuesta por motores turbodiésel reconocidos por su robustez, eficiencia y respuesta en cualquier terreno. Las opciones son tres:
- 2.4 de 150 CV y 400 Nm: pensado para tareas de exigencia media, con bajo consumo y gran confiabilidad.
- 2.8 de 204 CV y hasta 500 Nm: más potencia y elasticidad, ideal para viajes largos o uso mixto.
- 2.8 de 224 CV y 550 Nm (GR-Sport): la versión más deportiva, con un comportamiento más dinámico y ágil.
Todas las configuraciones pueden combinarse con cajas manuales o automáticas de seis velocidades, lo que refuerza la versatilidad del modelo.
La seguridad es otro de sus pilares. Desde las versiones de entrada incorpora siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y asistencia al arranque en pendiente. Además, las versiones más completas suman el paquete Toyota Safety Sense, que incluye: Control de velocidad crucero adaptativo. Frenado autónomo de emergencia. Alerta de cambio de carril. Este equipamiento la ubica como una de las pickups más seguras y tecnológicamente avanzadas de su segmento.
Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con valor actualizado en febrero 2026
Toyota Hilux es considerada una de las pickups más robustas del mercado local. En Argentina ofrece garantía de hasta 10 años o 200.000 kilómetros, junto con una de las redes de posventa más extensas del país.
Luego del ajuste que aplicó la terminal del 1.9%, estos son los precios actualizados de la Toyota Hilux en enero 2026:
- Toyota Hilux Chasis Cabina DX 4x2: $40.589.000
- Toyota Hilux Chasis Cabina DX 4x4: $49.927.000
- Toyota Hilux Cabina Simple DX 4x2: $43.771.000
- Toyota Hilux Cabina Simple DX 4x4: $52.618.000
- Toyota Hilux DX 4x2 MT: $49.325.000
- Toyota Hilux DX 4x2 AT: $50.704.000
- Toyota Hilux DX 4x4 MT: $57.769.000
- Toyota Hilux DX 4x4 AT: $59.383.000
- Toyota Hilux SR 4x2 MT: $56.562.000
- Toyota Hilux SR 4x4 MT: $66.457.000
- Toyota Hilux SR 4x2 AT: $59.125.000
- Toyota Hilux SR 4x4 AT: $69.326.000
- Toyota Hilux SRV 4x2 AT: $67.506.000
- Toyota Hilux SRV 4x4 AT: $76.381.000
- Toyota Hilux SRV+ 4x4 AT: $79.838.000
- Toyota Hilux SRX 4x2 AT: $77.921.000
- Toyota Hilux SRX 4x4 AT: $84.349.000
- Toyota Hilux GR-Sport 4x4 AT: $89.327.000
Te puede interesar...
Leé más
Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026
Fiat Cronos 0 kilómetro: cuánto sale un con valor actualizado en febrero 2026
Ya están los precios y las versiones del Toyota Yaris Cross que se lanza este mes
-
TAGS
- Toyota Hilux
- Pickups
- Argentina
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario