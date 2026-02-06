Cuánto sale una Toyota Hilux 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es la "reina" de las pickups: volvió a liderar los patentamientos en el arranque del año. Cuál es el aumento en su precio que fijó la terminal este mes.

La Toyota Hilux continúa marcando el pulso del mercado automotor argentino. Luego de cerrar 2025 como el vehículo más patentado del país , la pickup producida en Zárate arrancó enero de 2026 nuevamente en la cima del ranking mensual , confirmando un liderazgo que atraviesa generaciones y contextos económicos. ¿Cuánto cuesta hoy la Hilux y cómo queda posicionada frente al mercado?

Producida en la planta bonaerense de Zárate desde 1997 , la Hilux es uno de los pilares industriales de Toyota en la región. Con casi dos millones de unidades fabricadas en su historia, combina uso laboral, familiar y recreativo, con una versatilidad que explica su presencia transversal en campo, ciudad, flotas y rutas.

Su amplia gama de versiones —chasis, cabina simple y doble— junto con opciones de tracción 4x2 y 4x4, cajas manuales y automáticas, y motores turbodiésel de distintas potencias, la mantienen como referencia entre las pickups medianas .

Toyota Hilux: líder en patentamientos

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Toyota Hilux fue el vehículo más patentado en enero de 2026, superando a un sedán (Fiat Cronos) y a un hatchback (Peugeot 208). Los datos de patentamientos del mes se reproducen a continuación.

Ranking general de patentamientos – enero 2026 (ACARA):

Toyota Hilux: 3.403 unidades Fiat Cronos: 3.215 Peugeot 208: 2.887 Ford Territory: 2.864 Ford Ranger: 2.482 Volkswagen Tera: 2.187 Volkswagen Amarok: 2.145 Chevrolet Tracker: 1.905 Toyota Yaris: 1.902 Volkswagen Polo: 1.875

HILUXX Toyota Hilux, una chata para hacer off-road Toyota

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Toyota Hilux: modelos y versiones

La Toyota Hilux es la pickup más elegida por los argentinos desde hace casi dos décadas. Su éxito no es casual: combina confiabilidad, versatilidad y una amplia gama de versiones que se adaptan a distintos usos. Fabricada en la planta bonaerense de Zárate, la marca japonesa ofrece 18 configuraciones diferentes, con variantes de cabina simple, doble y chasis, y opciones de tracción simple o integral 4x4. Esa diversidad la convierte en una herramienta ideal tanto para el trabajo rural e industrial como para el uso urbano o familiar.

Toyota Hilux (3).jpg La Toyota Hilux se produce en Zárate desde 1997. Toyota

En el apartado mecánico, toda la línea Hilux apuesta por motores turbodiésel reconocidos por su robustez, eficiencia y respuesta en cualquier terreno. Las opciones son tres:

2.4 de 150 CV y 400 Nm: pensado para tareas de exigencia media, con bajo consumo y gran confiabilidad.

pensado para tareas de exigencia media, con bajo consumo y gran confiabilidad. 2.8 de 204 CV y hasta 500 Nm: más potencia y elasticidad, ideal para viajes largos o uso mixto.

más potencia y elasticidad, ideal para viajes largos o uso mixto. 2.8 de 224 CV y 550 Nm (GR-Sport): la versión más deportiva, con un comportamiento más dinámico y ágil.

Todas las configuraciones pueden combinarse con cajas manuales o automáticas de seis velocidades, lo que refuerza la versatilidad del modelo.

Toyota Hilux GR Sport Toyota Hilux GR-Sport, la variante deportiva de la gama. Toyota

La seguridad es otro de sus pilares. Desde las versiones de entrada incorpora siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y asistencia al arranque en pendiente. Además, las versiones más completas suman el paquete Toyota Safety Sense, que incluye: Control de velocidad crucero adaptativo. Frenado autónomo de emergencia. Alerta de cambio de carril. Este equipamiento la ubica como una de las pickups más seguras y tecnológicamente avanzadas de su segmento.

Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con valor actualizado en febrero 2026

Toyota Hilux es considerada una de las pickups más robustas del mercado local. En Argentina ofrece garantía de hasta 10 años o 200.000 kilómetros, junto con una de las redes de posventa más extensas del país.

Luego del ajuste que aplicó la terminal del 1.9%, estos son los precios actualizados de la Toyota Hilux en enero 2026: