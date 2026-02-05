Volkswagen ya tiene nombre para la mini Amarok: se viene la pickup que competirá contra Toro

Se fabricará en Brasil, donde se hace el T-Cross. Como avanza el proyecto y qué fecha de lanzamiento estiman.

La "mini Amarok" ya tiene identidad propia: Volkswagen Tukan . Así se llamará la nueva pickup compacta con la que la marca alemana planea meterse de lleno en uno de los segmentos más calientes de la región, el mismo donde hoy pisan fuerte modelos como la Fiat Toro y la Ford Maverick .

Para Volkswagen las pickups son una carta fuerte en el Mercosur. Y ahora, con la Tukan , el objetivo es ampliar la oferta y ofrecer una camioneta más chica que la Amarok , más apta para el uso diario, muy práctica en el uso urbano sin relegar capacidad de carga .

La Tukan también aparece como la pieza que apunta a clientes que hoy miran pickups compactas con estética y confort de SUV, sin dar el salto (en tamaño y costo) a las medianas tradicionales. Se espera que también funcione como reemplazo natural de la Saveiro en varios mercados, sumando un producto más moderno, con base técnica más actual y una propuesta de mayor alcance.

Se trata de un proyecto 100% desarrollado en la región y con producción confirmada en Brasil, en la planta de São José dos Pinhais (donde se produce el T-Cross, con el que compartirá plataforma). En cuanto al calendario, el dato más firme lo marca el comunicado oficial: llegará en 2027.

Volkswagen Tukan El render de la Volkswagen Tukan que trascendió en las últimas semanas. Foto: KDesign AG.

Volkswagen Tukan: de dónde sale el nombre y qué buscó la marca

¿Cómo se elige el nombre de un modelo?. Según Volkswagen, el proceso incluyó discusiones internas, validaciones regionales y análisis estratégicos con equipos de distintas áreas y países de Sudamérica, para encontrar una denominación corta, recordable y fácil de pronunciar.

La marca lo resume sin vueltas: “El objetivo era encontrar un nombre único, corto y fuerte, capaz de dialogar con diferentes culturas, sonar bien en distintos idiomas y reflejar la misión del producto desde su origen”.

Con esa explicación, VW no solo confirma el nombre: también busca instalar la idea de que la Tukan será el arranque de una nueva etapa en su ofensiva de pickups, enmarcada en un plan regional más grande de lanzamientos e inversiones.

Por ahora, Volkswagen no mostró fotos oficiales del modelo terminado. Aun así, la información que circula coincide en varios ejes: estética con aire de SUV, buen espacio interior y un equilibrio entre trabajo liviano, justo donde la Toro se hizo fuerte.

En dimensiones, podría ubicarse con unos 4,75 metros de largo y 2,80 metros entre ejes, es decir, cerca de la Montana. Tendría eje rígido trasero (una solución simple y robusta), a diferencia del esquema de suspensión independiente que usa la Fiat Toro, y que le aporta mejor comportamiento dinámico.

Volkswagen Tukan Proyección del diseño final de la Volkswagen Tukan dibujado por el estudio KDesign de Brasil. Foto: KDesign AG.

Respecto a la mecánica: se habla de una versión de entrada con motor 1.6 de 116 CV, y otra opción con el conocido 1.4 turbo de 150 CV y 250 Nm. También se menciona la chance de una alternativa con microhibridación de 48V asociada a un 1.5 turbo, una tendencia que empieza a asomar en productos regionales para mejorar consumos.

La Volkswagen Tukan apunta al corazón del mercado: pickups compactas con look moderno, confort de SUV y practicidad para moverse en ciudad. Ahí la Fiat Toro es el rival a vencer, pero no es el único: también aparecen en la conversación la Chevrolet Montana, la Renault Oroch y la Ford Maverick como referencia en el universo de camionetas para uso mixto.

Por lo pronto, lo más importante ya está confirmado: la pickup toma forma como proyecto regional, tiene planta asignada y un nombre oficial. Y con eso, la “mini Amarok” deja de ser un apodo simpático para convertirse en lo que será desde 2027: Volkswagen Tukan.