Bomba: confirman una pickup de tres motores para frenar a Ford, Toyota y Volkswagen

Será uno de los grandes lanzamientos de este año. La pickup alcanza los 430 CV de potencia y promete toda la tecnología.

En el universo de las camionetas medianas, donde la receta histórica es “diésel, chasis y trabajo”, aparece una candidata que quiere cambiar las reglas sin pedir permiso. La BYD Shark ya está confirmada como la apuesta más fuerte del gigante chino para meterse en el corazón del segmento que dominan Ford Ranger , Toyota Hilux y Volkswagen Amarok .

La novedad de la Shark no es solo que sea eléctrica: impacta la idea de los “tres motores” asociados para entregar prestaciones similares a las de los SUV deportivos. En decir, una camioneta pensada para todo uso, pero con un plus de tecnología y rendimiento inéditos para la categoría.

La BYD Shark ya se mostró primero en México y luego desembarcó en Brasil, un paso clave para cualquier modelo que quiera jugar fuerte en Sudamérica y pelear volumen con las tradicionales.

En la Argentina, la camioneta de BYD se exhibió en Buenos Aires y hasta se habilitaron experiencias de manejo con el producto, como una forma de “ir calentando motores” antes del desembarco formal que la marca proyecta para 2026. Ahora está exhibida en Pinamar, por ejemplo.

BYD Shark BYD Shark.

BYD Shark: la pickup de tres motores que pone en jaque a Hilux, Ranger y Amarok

La BYD Shark se para sobre una fórmula que combina un motor naftero turbo con dos motores eléctricos (uno por eje), logrando tracción integral y una respuesta inmediata típica de los sistemas electrificados. Ese combo, en un segmento acostumbrado al empuje diésel y a la confiabilidad probada, puede ser un punto de quiebre si la marca logra convencer con servicio, posventa y disponibilidad.

BYD Shark BYD Shark. BYD

La arquitectura híbrida enchufable (PHEV) es el corazón de la Shark. En una configuración difundida para la región, se combina un 1.5 turbo con el doble motor eléctrico para lograr un paquete que declara cerca de 437 CV y más de 600 Nm de torque, con aceleraciones que rondan los 5,7 segundos de 0 a 100 km/h, algo muy poco común en una pickup mediana.

En modo 100% eléctrico, la BYD Shark promete alrededor de 100 kilómetros de autonomía, ideal para recorridos urbanos. En uso combinado, la autonomía total se estira hasta aproximadamente 840 kilómetros, un dato que apunta directo a quienes usan la camioneta para viajar o trabajar.

BYD Shark BYD Shark. BYD

Respecto de su tecnología, el interior acompaña el nivel de vanguardia: tablero digital, gran pantalla central y un paquete de asistencias a la conducción en versiones equipadas. Es un aspecto en donde las pickups tradicionales vienen evolucionando, pero BYD apuesta a entrar por encima con un nivel de equipamiento que seduzca desde el primer vistazo.

BYD Shark BYD Shark. BYD

Gran tamaño y capacidades de trabajo para pelear en serio

En dimensiones, la BYD Shark se mueve en el rango superior de las medianas, con alrededor de 5,45/5,46 metros de largo y una distancia entre ejes de 3,26 metros, lo que se traduce en buena habitabilidad y una postura más cercana a una “full size” en estética.

Para el uso laboral y recreativo, aparecen cifras clave: capacidad de carga que se ubicó entre 790 y 835 kg según el detalle publicado para distintos mercados, y capacidad de remolque de hasta 2.500 kg. Es decir, cifras que la meten en la conversación real de quienes compran una pickup para trabajar o tirar un tráiler, por ejemplo.

BYD Shark BYD Shark. BYD

La estética acompaña esa idea de “camioneta contundente”: líneas rectas, trompa con presencia y una firma luminosa trasera bien marcada, en un estilo que busca seducir al usuario que tradicionalmente mira a las marcas más instaladas.

La gran incógnita, por ahora, es el posicionamiento fino: versiones, equipamiento para Argentina y, sobre todo, precio. Sólo hay que esperar algunas semanas más.