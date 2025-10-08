Tiene 430 CV: cómo es la pickup de un gigante que llega para pelear con Ford y Toyota

La marca ya ofrece test drives para allanar el terreno. Destaca por su diseño robusto y prestaciones que podrían marcar un antes y un después. Fotos.

La automotriz china BYD , el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo, comenzó a mostrar en Argentina la Shark , una camioneta híbrida y enchufable de 430 CV que promete competir contra modelos consagrados en un segmento siempre muy agitado del mercado nacional como es el de las pickups .

BYD –siglas de Build Your Dreams, que en español significa “Construye tus sueños”– desembarcará formalmente en el país el miércoles 8 de octubre con tres modelos iniciales : Dolphin Mini , Yuan Pro y Song Pro . La Shark, en cambio, será la gran novedad de 2026 . De momento, la pickup se exhibe al público en el shopping Unicenter, en Buenos Aires , y está disponible para hacer test drives en el estacionamiento, donde algunos participantes pueden ocupar el asiento del acompañante para experimentar su aceleración.

La Shark buscará posicionarse como una competidora directa de pesos pesados con amplia y probada trayectoria, como la Ford Ranger , la Toyota Hilux o la Volkswagen Amarok . Para eso se valdrá de un diseño robusto y una combinación de potencia , eficiencia y tecnología para convertirse en una de las apuestas más fuertes del mercado automotor regional para los próximos años.

Un motor 1.5 turbo y dos eléctricos le permiten entregar 437 CV de potencia y 637 Nm de torque. Foto: BYD

BYD Shark: potencia híbrida y autonomía extendida

BYD-Shark-3 Su sistema híbrido le permite recorrer hasta 840 kilómetros con una sola carga. Foto: BYD

La BYD Shark combina un motor 1.5 turbonaftero de 183 CV con dos motores eléctricos, uno en cada eje, para alcanzar una potencia total de 437 CV y 637 Nm de torque. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, una cifra muy poco común para una pickup mediana.

La batería de 29,6 kWh le da una autonomía eléctrica declarada de hasta 100 kilómetros, mientras que el sistema híbrido extiende la distancia total a 840 kilómetros. Y el consumo urbano, también según datos oficiales, es de apenas 2,08 litros de combustible cada 100 kilómetros, una cifra que la posiciona como una de las más eficientes de su categoría.

BYD-Shark-5 La BYD Shark ofrece tracción integral y respuesta inmediata para ofrecer un buen rendimiento tanto en asfalto como en condiciones extremas. Foto: BYD

La Shark, además, está construida sobre la plataforma DMO, desarrollada específicamente para vehículos electrificados. Esto le permite ofrecer tracción integral, respuesta inmediata y un comportamiento más equilibrado tanto en ciudad como en caminos rurales.

Diseño robusto y tecnología avanzada

BYD-Shark-6 Aunque su performance apunta a empujar los límites, el diseño de la BYD Shark es bien tradicional y recuerda a las full size norteamericanas. Foto: BYD

En cuanto a su tamaño, la Shark se ubica en el rango superior de las pickups medianas: mide 5.457 mm de largo, 1.971 mm de ancho y 1.925 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.260 mm. Su caja de carga soporta 835 kg y ofrece un volumen de 1.450 litros, con capacidad de remolque de hasta 2.500 kg.

Su diseño frontal, con una gran parrilla y faros de formato rectangular, recuerda a las full size norteamericanas, aunque mantiene una identidad propia. En la parte trasera, una franja de LED recorre toda la tapa de la caja, donde se destacan las letras de la marca.

BYD-Shark-4 El minimalismo y la tecnología dominan el habitáculo de la BYD Shark. Foto: BYD

En el interior predomina un estilo minimalista y tecnológico, con materiales de buena calidad y una pantalla multimedia de 12,8 pulgadas que puede girarse en posición vertical u horizontal. El tablero es completamente digital, con una pantalla de 10,25 pulgadas configurable.

Su precio todavía es una incógnita, pero en los mercados donde ya se vende, como Brasil y México, la Shark se ofrece en dos versiones, GL y GS, ambas con un alto nivel de confort y seguridad. La más equipada incluye control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, alerta de punto ciego y luces altas automáticas, entre otros sistemas avanzados.