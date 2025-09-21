El gigante chino BYD ya tiene fecha de lanzamiento en el país: ¿sus autos son más baratos o más caros?

La marca más relevante del gigante asiático allanó el terreno y se prepara para pisar fuerte. Una comparativa de precios con la competencia en cada segmento.

Se hizo esperar, pero finalmente BYD , el mayor fabricante chino de automóviles, confirmó cuándo hará su desembarco oficial en el mercado de nuestro país: será precisamente el 8 de octubre , cuando la filial local comience a ofrecer los tres modelos –dos eléctricos y un híbrido enchufable– que ya están disponibles a través de su sistema de preventa .

Así, en esta primera etapa, BYD buscará sentar bases con un catálogo compuesto por el Song Pro DM-i (SUV híbrido enchufable), el Yuan Pro (SUV eléctrico) y el Dolphin Mini (hatchback eléctrico). Para acceder a uno de ellos es necesario realizar un depósito anticipado de US$500 para anotarse en una lista de espera, aunque los valores definitivos recién se comunicarán durante el evento de lanzamiento .

El BYD Dolphin Mini buscará posicionarse como un referente entre los citycars, compitiendo con modelos como el Renault Kwid o el Fiat Mobi.

Sin embargo, mientras se esperan más datos, los concesionarios oficiales habilitados por la marca ya manejan valores aproximados para orientar a los potenciales compradores. En el caso del Dolphin Mini, los montos extraoficiales oscilan entre US$23.000 y US$25.000. Para el Yuan Pro se calculan cifras de entre US$33.000 y US$35.000, mientras que el Song Pro DM-i rondaría entre los US$37.000 y los US$ 38.000.

“Estamos muy orgullosos de comenzar este nuevo capítulo en Argentina, un mercado clave para la expansión regional", dijo en agosto el gerente general de BYD Argentina, Stephen Deng. "Nuestra propuesta combina innovación, seguridad, compromiso ambiental y precios competitivos. Queremos ofrecer a los argentinos una verdadera alternativa hacia una movilidad más limpia y eficiente”, sostuvo.

Precios estimados de BYD en Argentina: ¿competitivos frente a sus rivales?

Más allá de los dichos de Deng, las cifras, aunque no sean definitivas, ya permiten trazar una primera comparación con el mercado local para entender dónde se posicionarán los autos de BYD en el mercado local.

byd-yuan-pro-2025 El BYD Yuan Pro tendrá un precio de entre US$33.000 y US$35.000.

A modo de referencia, y tomando el dólar oficial vendedor al cierre de este artículo ($1.515), el Dolphin Mini oscila entre los $34.845.000 y los $37.875.000, el Yuan Pro entre los $49.995.000 y los $53.025.000 y el Song Pro DM-i entre $56.055.000 y $57.570.000.

Así, por ejemplo, en el segmento A, al que apunta el Dolphin Mini, un Renault Kwid parte de $22.160.000 en su versión naftera y de $28.860.000 en su versión E-Tech 100% eléctrica, mientras que el Fiat Mobi, por ejemplo, tiene un precio de lista de $24.096.000.

En el segmento B de los SUV, el Yuan Pro deberá hacerle frente, por ejemplo, al Renault Kardian, que este mes tiene un precio base de $31.570.000 (la versión Evolution, con motor 1.6 de 115 CV y caja manual). También juegan en este apartado el Citroën C3 Aircross (desde $32.930.000 hasta $38.960.000), el Fiat Pulse (la versión de entrada de gama se consigue por $32.833.000, pero también tiene una variante Abarth en $40.093.000) y el nuevo Volkswagen Tera (desde $30.738.950 con motor 1.0 y hasta $39.112.950 la variante full con bloque 1.6 y caja automática).

byd-song-pro-dmi-argentina-2025 El BYD Song Pro DM-i, el SUV híbrido enchufable de la marca china que competirá con productos muy instalados en el mercado nacional, como el Toyota Corolla Cross.

Y la competencia no es menos intensa en el segmento C: allí, el BYD Song Pro DM-i peleará por ser elegido antes que pesos pesados como el Toyota Corolla Cross (desde $49.003.000, pero con una variante tope de gama listada en $54.528.000) o el Volkswagen Taos (parte de $43.963.750 y llega a los $56.510.050 en su versión Highline).