Las grandes novedades de Mitsubishi y GWM ya están disponibles en Neuquén de la mano de AVANIM

El desembarco de AVANIM a la región ya es un hecho y viene con novedades fuertes: desde hoy, Mitsubishi y GWM (Great Wall Motors) tienen presencia oficial en Neuquén con un concesionario que abre el juego a SUV, pickups , híbridos y 100% eléctricos . Para el usuario local esto significa soporte y garantía oficial cerca de casa, un diferencial clave en un mercado que valora la confiabilidad y el servicio .

La llegada del concesionario de Grupo Presidente se enmarca en un contexto favorable para la movilidad sustentable . Con el cupo gubernamental que habilita la importación de 50.000 unidades entre híbridos y eléctricos, AVANIM acelera el desembarco de tecnologías eficientes sin descuidar lo tradicional: también habrá vehículos a combustión de Mitsubishi y GWM para quien prioriza mecánica conocida.

Otro punto a favor es la nueva planta industrial de GWM en Brasil, que opera como hub de producción y repuestos para el Mercosur. Eso aporta abastecimiento ágil, soporte técnico y competitividad en toda la gama. En la práctica, para el cliente de Neuquén es sinónimo de tiempos de entrega más cortos y una red regional que respalda cada compra.

Concesionaria Avanim (25) Claudio Espinoza

Detrás del proyecto aparece el músculo de dos actores de peso. Por un lado, Grupo Antelo, importador oficial de GWM y Mitsubishi en Argentina, Uruguay y Paraguay, con más de 25 años de trayectoria. Por otro, Grupo Presidente, firma empresaria con más de 50 años en el oeste argentino. Esa solidez institucional es la que sostiene la expansión de AVANIM en Cuyo y Patagonia, con foco en movilidad urbana y flotas.

“Con AVANIM acercamos a los clientes de San Juan, Mendoza y Neuquén la experiencia completa de marcas globales que están transformando la movilidad. Apostamos al crecimiento, al servicio y a la confianza que inspira contar con un importador como Grupo Antelo y con el soporte de Presidente, junto al respaldo internacional de GWM y Mitsubishi”, comentó el empresario Julián Groisman.

Concesionaria Avanim (35)

AVANIM, Mitsubishi y GWM: qué modelos se consiguen en Neuquén

Durante la inauguración de AVANIM se presentaron modelos emblemáticos y novedades que marcan el rumbo de cada automotriz. A continuación, un repaso de las novedades que abracará el nuevo concesionario de AVANIM.

Concesionaria Avanim (0)

Mitsubishi L200 (pickup 4x4)

La Mitsubishi L200 es sinónimo de trabajo y confiabilidad. Mantiene chasis de largueros, tracción 4x4 con reductora y el reconocido sistema Super Select (según versión), ideal para quien necesita durabilidad tanto en ruta como en obra. Con motor turbodiésel, caja manual o automática y capacidad de carga competitiva, es una opción clásica para la Patagonia donde se valora la resistencia.

Mitsubishi Outlander (SUV familiar)

La Outlander apunta a familias que priorizan comodidad y seguridad. Ofrece tres filas de asientos (hasta 7 plazas, según versión), un interior cuidado y asistencias a la conducción (ADAS) que elevan el estándar del segmento. El enfoque de Mitsubishi es tradicional y efectivo: calidad percibida sólida, marcha confortable y un paquete de seguridad activa pensado para viajes largos por la región.

Concesionaria Avanim (5) Claudio Espinoza

GWM TANK (4x4 puro)

La línea TANK de GWM llega para quienes disfrutan del todo terreno auténtico. Con estructura robusta, modos off-road, buenos ángulos de ataque y salida y bloqueos (según versión), se posiciona como una alternativa moderna para los amantes del off-road clásico. Conserva lo mejor de la escuela 4x4 –chasis resistente y tracción integral real– con un interior bien equipado para uso diario.

Concesionaria Avanim (4) Claudio Espinoza

Haval Jolion HEV (híbrido urbano)

Bajo el paraguas de GWM, Haval propone el Jolion HEV, un SUV híbrido autorecargable pensado para el día a día. Combina motor naftero con propulsor eléctrico y gestión inteligente para consumo contenido en ciudad. La caja DHT (según versión) favorece la suavidad y mantiene al Jolion HEV como una puerta de entrada razonable a la electrificación sin depender del enchufe.

Haval H6 HEV (híbrido mediano)

Un escalón arriba, el Haval H6 HEV suma espacio interior, baúl generoso y un paquete amplio de ADAS que incluye asistentes de carril y control de crucero adaptativo (según versión). Es un híbrido pensado para familias y rutas patagónicas, con prestaciones equilibradas y costos de uso ajustados, respaldado por la red oficial de AVANIM.

Concesionaria Avanim (11)

GWM ORA 03 (100% eléctrico)

El ORA 03 es el 100% eléctrico de GWM que se destaca por su diseño con guiños retro, su silencio de marcha y la practicidad de un hatchback para la ciudad. Ofrece conectividad, sistemas de asistencia al conductor y carga AC/DC (según versión). Es una opción para dar el salto a la movilidad cero emisiones con el respaldo local de AVANIM en Neuquén.

Con esta apertura, AVANIM da un paso firme hacia la renovación del parque automotor de la región, consolidándose como referente en movilidad eficiente y confiable.