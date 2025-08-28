Confirmado: estos son los autos del gigante chino BYD que ya se pueden comprar en Argentina

Desembarca con tres modelos, dos eléctricos y un híbrido, para cubrir desde los citycar hasta los SUV.

La llegada de BYD a la Argentina ya es un hecho y arranca con un formato inusual para nuestro mercado: una preventa oficial sin precios publicados, pero con reserva anticipada para asegurarse lugar en la primera tanda de entregas. Según el anuncio, los modelos confirmados para el desembarco son Yuan Pro (eléctrico) , Song Pro DM-i (híbrido enchufable) y Dolphin Mini (eléctrico) , tres propuestas que cubren desde el citycar hasta el SUV familiar.

Otro dato que marca la diferencia: la marca habilitó la reserva con una seña de US$ 500 (o su equivalente en pesos), una modalidad poco habitual acá y que busca ordenar la demanda inicial mientras se comunica el detalle de gama y equipamiento ya confirmado para Argentina. No hay precios oficiales al momento de la preventa.

Desde la empresa remarcan el enfoque en tecnología y seguridad como pilares del arranque local. En palabras del gerente general Stephen Deng: “Estamos muy orgullosos de comenzar este nuevo capítulo en Argentina, un mercado clave para la expansión regional. Nuestra propuesta combina innovación, seguridad, compromiso ambiental y precios competitivos”. Una hoja de ruta que se apoya en la experiencia global de la firma en vehículos de nueva energía y en su estrategia de posventa.

Para acompañar el lanzamiento, BYD informó una red comercial inicial con concesionarios y puntos de exhibición en distintas plazas del país -AMBA, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego, entre otras-, y una estructura de servicio para sostener el ingreso de los primeros patentamientos. Además, la marca anticipó una red de 17 puntos de venta en su etapa de arranque.

Preventa de BYD en Argentina: modelos y cómo reservar

La preventa se realiza desde el 27 de agosto y permite reservar con US$ 500 cualquiera de los tres modelos elegidos para el debut local: Yuan Pro, Song Pro DM-i y Dolphin Mini. La marca comunicó que “cuanto antes reserven, más beneficios adicionales van a recibir”, y centralizó el proceso de registro en su sitio oficial.

byd-dolphin-mini-2025 BYD Dolphin Mini.

BYD Dolphin Mini: el urbano eléctrico premiado

El Dolphin Mini es un hatchback 100% eléctrico del segmento A pensado para ciudad. La configuración local ya está cerrada y, de acuerdo con la marca, combina conectividad Apple CarPlay y Android Auto, más un interior amplio para su clase. Además, fue distinguido como World Urban Car 2025 en los World Car Awards, un respaldo relevante para el público que mira el segmento con criterio práctico.

byd-yuan-pro-2025 BYD Yuan Pro.

BYD Yuan Pro: el SUV B eléctrico

El Yuan Pro se ubica en el segmento B y apunta a quienes buscan espacio y uso cotidiano con cero emisiones. Entre sus argumentos, BYD destaca un baúl de hasta 1.210 litros con los asientos rebatidos, capacidad para cinco pasajeros y el Sistema Inteligente de Cabina con pantalla giratoria de 12,8" y asistente de voz Hi BYD. Para el arranque en Argentina, la ficha técnica y el equipamiento ya están definidos.

byd-song-pro-dmi-argentina-2025 BYD Song Pro DM-i.

BYD Song Pro DM-i: el híbrido enchufable accesible

En el segmento C, el Song Pro DM-i combina motor térmico y eléctrico con carga externa, orientado a viajes largos eficientes y confort para cinco pasajeros. El sistema multimedia permite usar la pantalla en horizontal o vertical e incluso dividirla para correr dos apps al mismo tiempo. BYD lo posiciona como “el híbrido enchufable más accesible del mercado” para su llegada al país.

Cómo es el paso a paso de la reserva

Registro online : los interesados se inscriben en el sitio oficial y eligen modelo.

: los interesados se inscriben en el sitio oficial y eligen modelo. Seña de US$ 500 : el depósito asegura el lugar en la primera tanda de entregas.

: el depósito asegura el lugar en la primera tanda de entregas. Asignación y beneficios : la marca adelantó ventajas adicionales para quienes se anoten primero.

: la marca adelantó ventajas adicionales para quienes se anoten primero. Comunicación de precio y entrega: la información final se confirmará antes del cierre de la operación en concesionarios oficiales.

La red inicial incluye puntos comerciales en CABA y provincia de Buenos Aires (San Martín, Quilmes, La Plata, Núñez, Palermo, Pilar, Puerto Madero y Nordelta), además de Córdoba, Mendoza y Ushuaia, entre otros. Este despliegue permite exhibición, tests y canal de posventa con respaldo oficial desde el día uno.

La marca fue clara: la preventa comenzó sin publicarse los precios, algo poco frecuente en el país. El foco está puesto en ordenar la demanda y en adelantar la configuración que llegará a los concesionarios. Para el consumidor local, el atractivo pasa por la diversidad de tecnologías (EV e híbridos enchufables) y por el posicionamiento que BYD viene sosteniendo a nivel regional.