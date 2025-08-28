El emotivo mensaje del hermano de la Locomotora Oliveras, a un mes de su repentina muerte

Este jueves 28 de agosto se cumple un mes de la muerte de la Locomotora Oliveras. La exboxeadora había sufrido un ACV isquémico.

A un mes de la repentina muerte de la Alejandra " Locomotora" Oliveras por un ACV isquémico que la mantuvo en terapia intensiva durante dos semanas , su hermano Jesús la recordó con un emotivo mensaje.

Visiblemente conmocionado por la fecha, el hermano de la excampeona de boxeo compartió una foto de la atleta con el siguiente mensaje: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía”. El gesto se suma a los numerosos homenajes aparecidos desde el deceso de la boxeadora , ocurrido el 28 de julio.

Durante una entrevista con Teleshow, Jesús compartió unas palabras dirigidas a su hermana. En su testimonio expresó la profundidad del duelo y el orgullo por la trayectoria de su hermana: “Hermanita, Locomotora, campeona. Ya un mes de tu paso a la inmortalidad y esta gran pelea que tuviste por tu vida, que no fue perdida”.

Locomotora Oliveras El mensaje del hermano de la Locomotora Oliveras, a un mes de su fallecimiento.

El psicólogo, que acompañó a la fisicoculturista en sus primeros pasos en el ring, enfatizó que la lucha de su hermana trascendió el desenlace: “Porque pasaste la inmortalidad, porque quedaste en el corazón de todos los argentinos, quedaste en el corazón de tus fans, de la gente que motivaste. Dejaste en alto a la Argentina con tus seis títulos mundiales, con tu paso a la ficción”. Al recordar su legado, Jesús sostuvo: “Hiciste tanto, hermana, en tan poco tiempo. Te voy a extrañar toda la vida, hasta el último suspiro. Te amo, hermana... Te amo”.

La Locomotora Oliveras quedó en el recuerdo de los Argentinos

La muerte de Oliveras generó una fuerte reacción en ámbitos tanto deportivos como mediáticos. Figuras de la farándula, el periodismo y el deporte manifestaron su pesar y recordaron su capacidad de liderazgo y su personalidad enérgica. La frase compartida por Jesús sintetiza el espíritu que marcó la vida de la exboxeadora: afrontar cada desafío con coraje, a pesar de las adversidades.

La “Locomotora”, como la conocían en el circuito y el público masivo, acumuló seis títulos mundiales en cinco categorías distintas. Según los registros del portal especializado Box Rec, alcanzó 33 victorias (16 por nocaut) en 38 peleas como profesional. Los orígenes humildes, la disciplina y el sacrificio resultaron constantes tanto en su biografía como en el relato que hacen quienes compartieron su camino.

“La pelea más dura es la vida, es levantarte todos los días y decir ‘no voy a aflojar’”, afirmó la excampeona en una de sus entrevistas más recordadas, brindada a Alejandro Fantino. Sus declaraciones encontraron eco en distintas generaciones, tanto por su sentido práctico como por el trasfondo personal: Oliveras convivió con situaciones de pobreza, afrontó violencia y enfrentó traiciones que la marcaron fuera de los cuadriláteros.

locomotora-serie-portada La Locomotora Oliveras conquistó seis títulos mundiales en diferentes categorías.

A días de una de las peleas más importantes de su carrera, Oliveras descubrió una traición familiar que la impulsó a seguir luchando a pesar del dolor: “Diez días antes de irme a México a pelear por el título del mundo, encontré a mi marido en la cama con mi propia hermana”, contó. La boxeadora canalizó la angustia en una de sus actuaciones más logradas, venciendo a Jackie Nava y conquistando el campeonato mundial en la categoría Supergallo.

Ella también transmitió una filosofía de vida ligada a la gratitud y la valoración del presente. Para la excampeona, el valor de la existencia no dependía de lo material: “La plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para nada. La plata no te la ponen en el cajón, no te ponen un billete en el cajón... Entonces disfrutá el momento, el día a día. Mañana no estás, hoy estás”, describió con crudeza.