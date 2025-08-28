Buena noticia para AUH: ANSES anunció un nuevo aumento y esto cobrarán en septiembre 2025

De acuerdo a lo estipulado por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), los beneficiarios de la AUH perciben un nuevo aumento en septiembre de 2025 .

Según lo estipula la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), para recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) es importante que los datos personales y los vínculos familiares del beneficiario estén registrados y actualizados en la Anses . Se los puede consultar ingresando en mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Para septiembre de 2025 , la Anses otorgará un incremento en la AUH . ¿Cuánto percibirán sus beneficiarios en el noveno mes del año ?

Cabe recordar que, en agosto de 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 1,62%. En el caso específico de la AUH , el importe total fue de $112.942. En tanto, el de la AUH por hijo con discapacidad fue de $367.757.

En septiembre de 2025 , los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán un total de $115.087, producto del aumento del 1,9 por ciento que la Anses otorgará según la fórmula de movilidad.

Cabe resaltar que la Anses retiene el 20% de la asignación, por lo que el monto neto a cobrar será de $ 92.070. Para asegurarse el cobro de la Anses correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH), es fundamental cumplir con los siguientes requisitos:

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Ser soltero.

En su portal oficial, la Anses subraya que la AUH les corresponderá a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social.

Por otra parte, es oportuno señalar que, amén de percibir la AUH, los beneficiarios de esta prestación podrán asimismo obtener la Tarjeta Alimentar. En septiembre de 2025, la Prestación o Tarjeta Alimentar mantiene los mismos importes que en los meses previos y sus titulares recibirán la acreditación del dinero en el mismo momento en que cobren la prestación principal de la Anses.

Este beneficio les permitirá acceder a la canasta básica alimentaria, pero sus montos varían según la cantidad de hijos en cada familia.

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Aquellos beneficiarios de la Prestación Alimentar que deseen corroborar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses, deben ingresar al portal Mi Anses, en el apartado Hijas e hijos (en Mis Asignaciones) y especificar su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Calendario de pagos de la AUH para septiembre de 2025