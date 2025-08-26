Anses mantiene en vigencia asignaciones especiales a trabajadores registrados que se otorgan en situaciones particulares. Cuáles son los requisitos.

Anses realiza una Asignación de Pago único de $400.000 a estos trabajadores: cómo cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó un pago único de $400.000 destinado a un grupo de trabajadores en relación de dependencia que adopten un hijo. En paralelo, el organismo previsional también mantiene vigentes los cobros por Matrimonio y por Nacimiento.

Este pago extra que la entidad hará por única vez se trata de la Asignación por Adopción, una de las Asignaciones de Pago Único (APU) de Anses.

Este beneficio tiene por objetivo acompañar a los hogares que inician un proceso de adopción, a partir de un respaldo dinerario inmediato frente a los gastos iniciales que demanda la crianza de un niño o niña, tales como ropa, alimentos, escolaridad y atención médica. La suma apunta aliviar la carga económica en un contexto donde el acompañamiento por parte del Estado resulta fundamental.

Cuáles son los requisitos para este pago único

Este aporte que la ANSES paga una sola vez otorga únicamente a aquellas personas que cumplen con los requisitos legales de adopción y ya perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o integran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Además, pueden acceder a este beneficio:

Personas en relación de dependencia.

Trabajadores de ART.

Trabajadores temporarios y rurales.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Cómo hacer el trámite para acceder al beneficio

El trámite para cobrar esta suma extra se puede iniciar de forma online, a través de Mi ANSES, o de maneta presencial en cualquier oficina del organismo. Para acceder a este beneficio es necesario presentar la resolución judicial de adopción y el DNI tanto del del niño o niña como de quien lo solicita.

En el caso de comenzar el proceso por la vía digital, se necesita ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, luego completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación escaneada o fotografiada. Una vez que el sistema lo aprueba, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Un detalle a tener en cuenta es que este tipo de asignaciones no se acreditan de manera automática, sino que deben solicitarse dentro de los plazos legales establecidos. Cuando de trata de adopción, se puede realizar el trámite hasta dos años después de la sentencia judicial.

Monto y forma de cobro

El pago único actualizado asciende a $401.074 y se acredita de una sola vez. En caso de que el beneficiario ya hubiera recibido un monto anterior, ANSES aplicará un ajuste que permita alcanzar el valor vigente.

SUAF, AUH y AUE: Anses confirmó los montos de septiembre

El organismo actualizó los montos de las asignaciones familiares que estarán vigentes a partir de septiembre. La suba se desprende del dato de inflación que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para julio de 2025, que se ubicó en el 1,9%, con una variación interanual del 36,6%

Asignación Familiar por Hijo: está dirigida a trabajadores registrados. Pasa de $56.489 en agosto a $57.492 en septiembre.

Asignación por Hijo con Discapacidad: pasa de $183.861 a $187.195.

Asignación Universal por Hijo (AUH): el nuevo valor será de $115.064,72, mientras que en los casos de discapacidad asciende a $374.670,30.

Asignación por Embarazo: esta prestación para la Protección Social se actualizará a $92.051,77.

Asignación por Nacimiento y Adopción: es una Asignación de Pago Único dirigida a trabajadores en relación de dependencia. En el primer caso, la suma será de $67.062,9; y en el segundo, de $401.004,96