El militar se disparó con una carabina a la orilla del río y está en estado crítico: quién es y qué se sabe

El efectivo perteneciente a las filas del RIM 21 y tiene 29 años. Sus amigos y camaradas iniciaron una sentida cadena de oración pidiendo por su vida.

La tragedia envuelve al Ejército argentino y sobre todo a la unidad militar del RIM 21 con asiento en Las Lajas. La conmoción continúa ya que en las últimas horas se fueron conociendo detalles del lamentable suceso en el que un suboficial, que estaba de franco, se autodisparó con una carabina cerca de un río ubicado al oeste del pueblo lajeño. Se trata precisamente del río Codihue, casi en la confluencia con el río Agrio. Un paraíso pesquero de la región centro de la provincia.

Según el parte oficial que fue difundido esta mañana por la Comisaría 27, a cargo del comisario Ceferino Herrera, el uniformado fue hallado herido circunstancialmente por personal de Fauna, que rápidamente informó sobre una persona lesionada aparentemente con un disparo de arma de fuego, a orillas del río, a unos 500 metros del puente que atraviesa la ruta 21.

“Al arribar personal policial observaron en cercanías a este puente a un masculino con la cara ensangrentada, tirado en el piso, casi desvanecido. Con posterioridad, llegó la ambulancia y lo trasladaron hasta el hospital local. Más tarde fue derivado al hospital Zapala en estado grave”, informó a LMNeuquén el comisario Herrera. Consultado por el estado de salud de la víctima, expresó que “en la fecha todavía no se ha recibido reporte de su estado de salud. En principio tendría un disparo de arma de fuego , presumiblemente autoinfligido”.

Al respecto, LMNeuquén consultó a la oficina del fiscal del caso Marcelo Jofré, del Ministerio Público Fiscal de Zapala, y se excusaron de brindar mayores detalles dado el tipo de hecho que se está investigando. De igual manera, desde el área de Ayudantía del RIM 21 ante el requerimiento periodístico se limitaron a responder que “por estos momentos no se realizaría ninguna declaración por parte de esta institución sobre lo sucedido”.

Ejercito militar las lajas

Conmoción en Las Lajas

El militar se encuentra en estado crítico tras dispararse con una carabina, la cual fue secuestrada en el lugar de los hechos junto a un vehículo de menor porte marca Fiat. El lugar de este triste acontecimiento se ubica a unos 18 kilómetros de Las Lajas y es conocido como el paraje Codihue.

La situación ha generado una profunda conmoción en la institución militar y en la opinión pública, puesto que el hombre es un conocido vecino que hace un par de años se afincó en la ciudad, se encuentra en pareja con una mujer integrante también de la fuerza y es padre de una niña de unos 10 años.

A horas de conocer el intento de terminar con su vida, un grupo de amigos y camaradas inició por las redes sociales una sentida cadena de oración pidiendo por su salud y su pronta recuperación. El suboficial del Ejército fue identificado por sus allegados como Gonzalo Cataldo.

Por último, pudo saberse que la investigación sobre el incidente, desde Fiscalía, busca determinar las causas del disparo y si hubo algún factor externo que contribuyera a la tragedia.

El incidente ha generado preocupación y un intenso debate en las redes sociales sobre la salud mental en el Ejército y la necesidad de brindar apoyo a los militares que lo necesiten.

RIM 21

¿Dónde pedir ayuda?