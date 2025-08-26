El vínculo del femicida de Areco con el brutal asesinato de "La Clota" Lanzetta

El hombre acusado de matar a su pareja y llevar su cuerpo en el auto durante 100 kilómetros, tenía un temido prontuario. Quién era.

La aparición de un auto en cercanías de la Ruta Nacional N° 8 destapó un brutal femicidio . Florencia Revah, de 31 años y su expareja, Esteban Suárez, de 45, fueron hallados sin vida dentro del vehículo. De acuerdo a las primeras hipótesis, él la habría asesinado y luego se quitó la vida.

La relación entre Florencia y Esteban era, según allegados, "complicada y marcada por la violencia" . En las últimas horas, salieron a la luz reveladores detalles del vínculo que tenían al que sus vínculos más cercanos lo describieron como "muy tóxico" y a Esteban como una persona "muy celosa".

En este sentido, fuentes policiales confirmaron que el hombre contaba con denuncias por violencia de género en su contra, realizadas por su expareja. Ahora, los investigadores dieron cuenta de un vínculo que existe entre el crimen de San Antonio de Areco y un asesinato que generó un fuerte impacto en el mundo de la farándula: el crimen de Claudio "La Clota" Lanzetta.

la clota lanzetta

El extenso prontuario del femicida

Según indicaron fuentes de la investigación, en el año 2003 Suárez fue condenado a 10 años de prisión por el asesinato del relacionista público y protagonista de la noche porteña, conocido como "La Clota" Lanzetta. El imputado cumplió con su pena en un penal federal y eventualmente salió en libertad.

Pero en 2019 volvió a caer tras una denuncia por violencia de género que realizó su e pareja, previo a Florencia. La denuncia fue interpuesta en diciembre de aquel año y la víctima relató que Suárez la tomó del cuello en su lugar de trabajo y la amenazó con cortarle la cara con un cuchillo si no regresaba con él.

"Estuve ahí", reconoció Suárez en su indagatoria tras presentarse al saber las acusaciones en su contra. "Discutimos, lloramos, nos abrazamos... No la agredí, no hice nada”, afirmó: "Está todo filmado. Les digo de corazón, soy inocente".

Aunque fue detenido, volvió a encontrar la libertad un año después de su liberación. En 2020, Florencia denunció a Esteban Suárez, la misma mujer a quien finalmente asesinó en el trágico suceso de San Antonio de Areco.

La madre de la joven declaró ante la Fiscalía de Mercedes que, además de la denuncia por violencia de género, Suárez contaba con una solicitud de prohibición de acercamiento, cese de actos de perturbación y exclusión, medidas que databan de abril pasado.

identidad muertos auto san antonio de areco

Qué se sabe del crimen en San Antonio de Areco

Si bien la hipótesis más fuerte es la del femicidio, la fiscalía no descarta otras posibilidades. El fiscal Darío Schapaunic, de la UFI N°6 de Mercedes, ordenó el peritaje de los celulares hallados en el vehículo para descartar la participación de terceras personas.

Un dato clave aportado por fuentes judiciales a Clarín, es que el femicidio no ocurrió en Areco, sino que él la llevó muerta en el auto durante unos 100 kilómetros. La reconstrucción de las últimas horas indica que Suárez pasó por los peajes de Larena y Solís de la Ruta 8 entre las 7:10 y las 10:15 de la mañana del domingo. Más de tres horas de diferencia entre un peaje y otro que está en apenas 40 kilómetros.