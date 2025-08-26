Un joven recibirá $60 millones tras ser brutalmente agredido en un boliche

Ocho años después de la golpiza que lo dejó con graves secuelas, la Justicia condenó a la empresa a pagar una millonaria indemnización por daños y perjuicios.

Tras ser agredido en un boliche de Mar del Plata, un joven recibirá una indemnización de $60 millones.

Lo que comenzó como una salida nocturna en Mar del Plata terminó en una pesadilla: un joven sufrió una violenta agresión dentro de un boliche que le provocó graves secuelas físicas y emocionales. Ocho años más tarde, la Justicia le dio la razón y ordenó a la empresa responsable del local el pago de $60 millones en concepto de indemnización.

El fallo sienta un precedente en materia de seguridad en espacios de entretenimiento.

El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de la ciudad falló a favor del cliente al que en el 2017 le partieron un vaso en la cara durante una fiesta de San Patricio en el club nocturno Quba Café de Mar, ubicado en Playa Grande.

De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, el fallo del juez Martín Zambecchi, condenó a la empresa Purasal S.R.L., responsable del boliche, a pagar un total de $60.563.897 en calidad de indemnización al joven que en aquel entonces tenía 21 años.

Si bien la defensa argumentó que el hecho fue “ocasionado por un tercero totalmente ajeno a su organización” y remarcó que la víctima no había pagado entrada para ingresar, el juez afirmó: “Su sola presencia dentro del local -y la utilización del servicio de esparcimiento que allí se ofrecía- bastan para otorgarle la calidad de usuario o consumidor”.

Además, la falta de registros fílmicos impidió la reconstrucción de los hechos. El juez destacó que la empresa demandada “debió, con criterio prudente, adoptar las medidas mínimas para preservar esos registros”.

El monto total de la indemnización que recibirá el joven se compone de $1.200.000 por daño emergente, $50.363.897 por daño a la integridad física y $9.000.000 por daño moral.

Qué pasó la noche en la que le partieron un vaso en la cara al joven

Según consta en el expediente, el hecho ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo de 2017, mientras se llevaban a cabo los festejos de San Patricio en el boliche Quba Café de Mar.

Dentro del local, la víctimafue atacada con un objeto cortante -se presume que fue un vaso de vidrio- por una persona que nunca fue identificada. Como consecuencia, sufrió cortes profundos en el rostro.

Las pericias médicas indicaron que el hecho dejó múltiples secuelas en el rostro del joven, como cicatrices visibles, pérdida de sensibilidad y deformidad permanente. Por ello, decidió demandar a la empresa por daños y perjuicios y ocho años después, ganó la batalla legal.

