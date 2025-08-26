Día del Peluquero: por qué se celebra hoy 25 de agosto en Argentina

Hoy se homenajea a los peluqueros y peluqueras, profesionales que combinan técnica y creatividad para realzar la belleza y el estilo. El origen de la celebración.

En Argentina, cada 25 de agosto se conmemora el Día del Peluquero , una jornada dedicada a quienes ejercen un oficio que es, a la vez, arte y servicio. La elección de la fecha se remonta a la santificación de Luis IX de Francia (en el año 1270), quien tuvo bastante que ver en la celebración que busca destacar la importancia de quienes, con sus manos y su creatividad, transforman la imagen y la autoestima de millones de personas.

La referencia a Luis IX no es casual, ya que fue este rey quien había designado a su peluquero como "hombre libre" . Al hacerlo, elevó su jerarquía social, que por esas épocas se separaba en rangos muy marcados, dejando de lado su estatus de hasta entonces plebeyo como el resto de los peluqueros.

Antiguamente, el oficio de peluquero era ejercido sólo para la nobleza que en el siglo XIII utilizaba en Europa, sobre todo en Francia, grandes pelucas. En esa época el peluquero era varón y se encargaba de mantener las pelucas, no el cabello natural.

Origen y curiosidades en Argentina

En Argentina se celebró por primera vez el Día del Peluquero en 1877, cuando en el teatro Coliseo, ante una concurrida asistencia, se creó la "Sociedad de Barberos y Peluqueros".

Peluquera

Varios años más tarde, en 1940, durante el Congreso Nacional de Peluqueros realizado en la ciudad de Pergamino, se designó oficialmente al 25 de Agosto como el Día del Peluquero.

Cómo evolucionó el término peluquero

En sus comienzos sólo se utilizaba "peluquero" para referirse a quienes le daban mantenimiento a las pelucas y cuidaban la imagen personal de quienes las utilizaban.

A pesar de que la palabra peluquero sigue vigente, con las diferentes evoluciones y variantes, llegamos a dos de los términos más utilizados hoy en día: estilistas y barberos.

Los estilistas se enfocan en la generalidad de la apariencia física y buscan la armonía estética a través del asesoramiento en maquillaje, peluquería y vestuario. En su profesión, están muy actualizados en temas de moda y las últimas tendencias.

Barbería.

Por otro lado, los barberos se dedican al cuidado del cabello y la barba, ofreciendo cortes, arreglos, afeitados y estilos de ambas.

Curiosidades de la peluquería a lo largo de los años

La disciplina de la peluquería se fue modificando y perfeccionando con el paso del tiempo:

-En la antigüedad, cuando todavía no existían las herramientas adecuadas para cortar el pelo, se usaban piedras planas y afiladas para realizar esta tarea.

-En la cultura egipcia, el cabello era considerado parte fundamental de la belleza física por su función social y religiosa. Además, durante la época de los antiguos egipcios aparecieron los primeros registros de pelo teñido naturalmente.

-Con los griegos aparecieron las primeras escuelas de peluquería y se observa una dinámica que llegaría hasta Francia con el reinado de Luis IX, donde los esclavos se hacían cargo de estas tareas. En la Antigua Grecia los cortes y peinados comienzan a representar la posición social de cada persona.

-Sólo los espartanos adultos podían llevar el pelo largo. Los jóvenes se veían obligados a usarlo corto.