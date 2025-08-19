El femicida de Chubut que se fugó el día que iban a condenarlo será extraditado desde Chile

Este miércoles se realizará el procedimiento. Volverá a Esquel y el jueves será la audiencia en la que se presume que le darán perpetua.

Miguel Vargas Nehuen, el femicida que huyó de las casas de sus padres en Esquel, Chubut, donde cumplía prisión domiciliaria.

Miguel Alejandro Vargas Nehuén, el femicida que huyó del arresto domiciliario en Esquel , provincia de Chubut , horas antes de que le informaran su condena por el crimen de su expareja Ana Calfín, será extraditado por la Justicia de Chile , país en el que fue hallado y detenido en mayo pasado.

Según se estableció en el juicio realizado en abril último, Vargas Nehuén roció con combustible a Calfin y la prendió fuego. El tribunal que lo juzgaba, encabezado por el juez Jorge Novarino, le concedió que aguardara en casa de sus padres, bajo régimen de prisión domiciliaria, la audiencia en la que se definiría la condena. De allí escapó el mismo día en el que debía conocer su castigo.

Este martes se confirmó que la Justicia de Chile entregará a las autoridades argentinas a Vargas Nehuén. El procedimiento se llevará a cabo este miércoles a las 14 en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré.

El jueves a las 11, en tanto, se realizará en Esquel la audiencia en la que se conocerá la condena para el hombre a quien, el 11 de abril pasado, un jurado popular halló culpable de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género. La Fiscalía solicitará la pena de prisión perpetua.

De accidente a asesinato

La captura de Vargas Nehuén en territorio chileno se produjo a principios de mayo. Fue identificado y arrestado en Dalcahue, una pequeña localidad ubicada en la Isla Grande del archipiélago de Chiloé.

Ana Calfin - pasacalle.jpg Chubut: este jueves será condenado el femicida de Ana Calfin en Esquel.

La causa por el femicidio de su expareja duró casi dos años, tras los cuales se logró probar que lo que le sucedió a la víctima no fue un accidente doméstico, sino un brutal ataque de su pareja: la roció con un líquido inflamable y la prendió fuego.

El hecho ocurrió en agosto de 2023 y Ana Calfin falleció días después en el hospital debido a las graves quemaduras. Aunque inicialmente ella misma había dicho que se había tratado de un accidente, horas antes de morir -acaso viendo un final irremediable- les contó a sus familiares lo que había hecho Vargas Nehuén.

En abril de este 2025, el proceso judicial arribó al veredicto y un jurado popular declaró al chubutense culpable de un delito que contempla la prisión perpetua como única pena posible.

La fuga de Chubut a Chile

El 15 de abril a las 12 del mediodía, Vargas Nehuén debía presentarse en la audiencia de cesura de pena en la que iban a comunicarle su castigo. Pero a primera hora de la mañana de ese día huyó de la casa de su madre donde cumplía prisión domiciliaria y cruzó la frontera para intentar eludir la decisión de la Justicia.

La fuga activó un operativo regional de búsqueda con colaboración internacional, que incluyó a la Brigada de Investigaciones de Esquel, Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile, lo que permitió su captura en territorio chileno.

No obstante, hubo duras críticas al juez Jorge Novarino por haber otorgado la prisión domiciliaria sin tobillera electrónica ni custodia policial.