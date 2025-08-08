El intendente de Esquel y el cierre anticipado de la temporada de esquí: "Subían solo 14 personas por día"

El Centro de Esquí La Hoya funcionará solo hasta este domingo. La falta de nieve y el poco movimiento turístico empujaron la decisión.

Sin nieve ni turistas, el centro La Hoya, en la provincia de Chubut , anunció esta semana el cierre anticipado de la temporada de esquí, que se producirá este domingo, al menos un mes antes de lo que es habitual y dos meses antes que en 2024, cuando la extendieron hasta octubre. El intendente de Esquel , Matías Tacetta, confirmó que en la decisión influyeron tanto las condiciones naturales adversas como la falta de movimiento en la ciudad.

“A ninguno le gusta perder dinero. Dejarlo abierto por el simple hecho de decir que está abierto, no le sirve a nadie”, expresó el intendente tras el comunicado de Don Otto-Vía Bariloche -la concesionaria del Centro de Esquí La Hoya - que informó acerca del cierre anticipado del 10 de agosto admitiendo que “en la montaña, la naturaleza marca el ritmo”.

El intendente reconoció que “hubo turistas que subían o que llegaban a la localidad, que habían comprado el pase (de esquí) y que querían subir, pero sin nieve no se puede esquiar”.

La explicación del intendente de Esquel

“Tuvimos una comunicación con la gente de Don Otto y Via Bariloche, que nos manifestó la voluntad y la decisión de no continuar con el Centro de Esquí, dado que no hay nieve y por consecuencia no hay turistas o vecinos que estén subiendo”, agregó.

El jefe municipal explicó que “para ellos también mantenerlo abierto significa un costo muy importante” y afirmó que “las estadísticas marcaban que en los últimos días subían solamente 14 personas”. “También tenía la obligación la empresa encargada de la confitería, de mantenerla abierta si es que abría La Hoya, y también estaba generando pérdidas enormes. Es por eso que se tomó la decisión de no continuar con la actividad”, dijo.

Matías Tacetta, intendente de Esquel.

“No está nevando y en caso de nevar, no va a solucionar el problema porque tiene que generarse una base de hielo que con estas temperaturas difícilmente pueda generarse”, fue el descarnado diagnóstico de Tacetta.

A la vez, respondió a quienes pidieron que el lugar se mantuviera abierto más allá de que las condiciones no fueran las mejores.

“¿Qué pasaría si la mayoría de nosotros tuviéramos la posibilidad de tener un centro de esquí? A ninguno le gusta perder dinero. Dejarlo abierto por el simple hecho de decir que está abierto, no le sirve a nadie, ni a ellos (en referencia a los posibles usuarios) ni a nosotros”, reflexionó.

“Había turistas que subían o que llegaban a la localidad, que habían comprado el pase y que querían subir, pero sin nieve no se puede esquiar”, agregó.

“Bajaban, volvían a la Subsecretaría de Turismo, enojados… y creo que hay que tomar una decisión, por más que a algunos no les convenza o no sea lo que querían”, continuó.

Aunque nieve, ya es tarde

Tacetta explicó que la falta de nieve que se está dando en esta temporada invernal es un fenómeno que no ocurría desde 1996. “será cuestión de prepararnos para el próximo invierno”, opinó.

También aclaró que ni siquiera si hubiera nevadas en los próximos días se podría revertir la situación. En ese sentido, remarcó las cuestiones técnicas que hacen que “por más que caiga nieve, no se va a lograr congelar para hacer la base necesaria”.

“Entendemos que los profesionales que trabajan dentro de la empresa concesionaria saben lo que hacen y es por eso que tomó esta decisión”, cerró el intendente.