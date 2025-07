Es de Esquel, ganó los 30k de New Balance y con el premio va a pagar la factura de luz: "Me vinieron $540.000"

Joaquín Arbe se llevó para Chubut la medalla de oro. El ex representante olímpico y récordman argentino festejó en la pista y tuvo una sorpresa con la boleta de electricidad. "Con lo que gané el domingo, por lo menos me alcanza", se resignó.

El domingo último, el atleta de Esquel Joaquín Arbe ganó la séptima edición de los 30K de New Balance, que se disputó en la Ciudad de Buenos Aires. El fondista de la provincia de Chubut -que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y tiene el récord nacional de maratón- celebró el triunfo, lamentó no haber batido el récord argentino para la distancia y, más que nada, valoró el premio económico obtenido.

“Con lo que gané el domingo me va a alcanzar para pagar la boleta de luz” , se sinceró Arbe, que vive en un barrio donde no hay gas natural. El ex olímpico contó que este mes le llegó una factura de $540.000 , más del doble que el mes anterior.

“Hoy me dijo mi novia que me llegó una boleta de luz de 540 mil pesos. Eso me bajoneó un poco, así que tendré que solucionar el tema de por qué me viene tan cara la luz”, contó el esquelense.