Chubut: investigan a un juez por delitos sexuales y enriquecimiento ilícito

El sospechado es un camarista de Esquel . Se le abrió un sumario en el Consejo de la Magistratura pero continuará en funciones hasta que se resuelva el caso.

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut inició una investigación al juez C laudio Alejandro Petris , presidente de la Cámara de Apelaciones Civil de Esquel .

El fiscal de Estado Andrés Meiszner acusó a Petris de delitos tales como enriquecimiento ilícito, desmanejos patrimoniales, fraude y hasta delitos sexuales. Seguirá en su cargo mientras dure el trámite.

El caso contra el camarista de Esquel , que ahora llegó a la apertura del sumario, viene creciendo desde hace más de un mes. A fines de junio, Petris renunció a su cargo como presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut ( Amfjch ) cuando su caso explotó, “lo cual es un indicio de la magnitud del conflicto institucional generado”, dice el la denuncia.

Meiszner formalizó la presentación tras una pesquisa de Fiscalía de Comodoro Rivadavia, que a la vez tomó material de una publicación de un medio que puso la lupa sobre el magistrado de 64 años de edad.

Además, el fiscal agregó a su presentación original una entrevista a una presunta víctima de los delitos sexuales que se adjudican al camarista.

Inmuebles, autos de lujo y testaferros

Según se establece en el informe de la Fiscalía, aquel artículo de prensa reflejó “presuntas irregularidades incluyendo ocultamiento de bienes, inscripción de propiedades a nombre de familiares, uso de documentación ajena para registrar automóviles de alta gama, y vínculos con causas judiciales que podrían haber generado conflictos de intereses o contraprestaciones indebidas”.

Andrés Meiszner, fiscal de Estado de Chubut Andrés Meiszner, fiscal de Estado de Chubut.

Además del presunto uso de testaferros como familiares y personas vulnerables para ocultar bienes, se agrega la propiedad de “al menos ocho inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, terrenos en Esquel, vehículos de lujo y embarcaciones no declaradas”.

Entre los sospechados de testaferros de Petris hay una persona que tiene registrado a su nombre un automóvil Mini Cooper y no tendría capacidad económica para haberlo adquirido.

“Los hechos podrían configurar delitos graves como fraude, delitos de índole sexual, prevaricato calificado, enriquecimiento ilícito y evasión impositiva”, indica la denuncia original.

“A la luz de las denuncias tanto de índole sexual, como de delitos contra la administración pública, entre otros –indica el informe- y en relación a todo lo que conlleva la sospecha de haber incurrido en estos ilícitos en los que se vería involucrado, cuestionado, sospechado el magistrado Petris, nos hace concluir que estaría dañada la idoneidad en todas sus acepciones (técnica, profesional, moral) y, es obligación de este cuerpo, mínimamente investigar y dilucidar si este magistrado puede seguir ostentando el cargo”.

El sumario en el Consejo de la Magistratura de Chubut

La Comisión de Admisibilidad del Consejo de la Magistratura que dictaminó la apertura del sumario a Petris la integraron Lucía Pettinari, Giovana Taurelli, Paula Cardozo y Estefanía Alejo.

La decisión fue unánime y se decidió que la sumariante sea la consejera Mabel del Mármol, de Puerto Madryn

Según las integrantes de la comisión, “que un juez de la Provincia sea investigado penalmente afecta la base misma de la autoridad judicial y la confianza y credibilidad que deben inspirar los magistrados y el mismo Poder Judicial hacia la sociedad y a los otros órganos de gobierno”.

“Petris deberá responder por su calidad de magistrado y no como un individuo común sometido a un proceso penal, a fin de decidir si sigue siendo merecedor de la confianza depositada por la sociedad o si, por el contrario, la ha defraudado y por eso no es digno de continuar ocupando su cargo”, afirmaron.