Mundial de aguas heladas: dos nadadores de Chubut competirán en uno de los países más fríos

Tomás Barrios Díaz y María Laura Guerreiro obtuvieron el boleto para el certamen que se llevará a cabo en 2006. Entre los dos sumaron 15 medallas en una competencia realizada en El Calafate .

Dos representantes de la provincia de Chubut se clasificaron para el próximo Mundial de Natación de Invierno que se realizará en 2026 en Finlandia , en la ciudad de Oulu , tras sumar entre ambos 15 medallas en una competencia internacional realizada en El Calafate , provincia de Santa Cruz, con la participación de nadadores de 16 países.

Tomás Barrios Díaz y María Laura Guerreiro fueron los nadadores chubutenses que lograron el pase para el mundial que tendrá lugar en las heladas aguas finlandesas entre el 2 y el 8 de marzo de 2026 con la presencia de más de mil competidores.

Barrios Díaz y Guerreiro se lucieron en las heladas aguas del Lago Argentino , frente al Glaciar Perito Moreno, en la Winter Swimming World Cup 2025, el evento más importante de la natación en aguas gélidas de Argentina, que se realizó por tercera vez.

En esta edición, la temperatura del agua se mantuvo entre 3,5 y 3,9 °C, mientras que la temperatura ambiente llegó a los -4 °C, convirtiéndola en la más fría de todas las realizadas hasta el momento.

María Laura Guerreiro y Tomás Barrios Díaz, de Chubut, irán al Mundial de Natación de Invierno María Laura Guerreiro y Tomás Barrios Díaz, de Chubut, irán al Mundial de Natación de Invierno.

Compitieron más de 150 nadadores de 16 países, entre ellos Rusia, Australia, Canadá, Polonia, Inglaterra, Brasil, Colombia y Chile.

Las 15 medallas de los de Chubut

Los resultados de los nadadores chubutenses, tanto en la cantidad de podios por categoría como en el ranking general, fueron decisivos para la clasificación al Mundial de Oulu.

Barrios Díaz obtuvo ocho medallas de oro (en 50, 100, 200 y 500 metros libre, 50 metros mariposa y 50, 100 y 200 metros pecho) y una de plata como integrante del equipo de posta mixta.

Por su parte, Guerriero consiguió plata en 50, 100 y 200 metros pecho, 50 metros libre y en la posta mixta, y bronce en la súper final de 50 metro pecho.

Luego de completar su destacada actuación, Barrios se mostró "muy feliz de poder representar a mi ciudad, Comodoro Rivadavia, y a la provincia del Chubut”.

“Como siempre digo, Chubut tiene un muy buen nivel en natación de invierno. El año pasado gané la Copa y este año me llevé el primer puesto en las ocho distancias que corrí de manera individual”, evaluó.

“Mi idea ahora es poder lograr resultados similares o mejores en Finlandia. Yo no voy para cumplir sueños: siempre tengo objetivos concretos y claros, y voy decidido a dejar a la Argentina y a Chubut en lo más alto", completó el comodorense.

En busca de sponsors

Ambos nadadores expresaron la necesidad de conseguir sponsors para poder representar a Argentina en las competencias internacionales en Europa. Su objetivo es competir en Suecia en febrero y posteriormente trasladarse a Finlandia para participar del Mundial de Invierno.

Con dicha finalidad, indicaron que quienes estén interesados en apoyar su participación se pueden contactar con ellos a través de sus cuentas de Instagram, @tomasonico y @lauguerrero.

El Mundial de Natación de Invierno (Winter Swimming World Championship) es una competencia que se realiza cada dos años desde el 2000. Las primeras cinco ediciones tuvieron lugar en Finlandia y a partir de 2008, la organización comenzó a rotar en distintos países europeos.

En 2006, la competencia retornará a aguas finlandesas después de 12 años (la última vez fue en Rovaniemi en 2014) y a Oulu después de 20. Se espera que se bata el récord de participantes que se estableció en 2024 en Tallinn, Estonia, con 1.405 nadadores.