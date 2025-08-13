Terrible vuelco en Chubut: manejaba un pibe de 13 años, a las 4 de la mañana

Iba por una calle de Rada Tilly con otros dos chicos, que se escaparon antes de que llegara la Policía. No hubo otro auto involucrado.

Un chico de 13 años manejaba y volcó en Rada Tilly, Chubut.

Un chico de 13 años de edad que iba manejando el automóvil de sus padres, fue protagonista de un espectacular vuelco, durante la madrugada de este miércoles en la localidad costera de Rada Tilly, provincia de Chubut .

Según informaron fuentes policiales, el vuelco se produjo sin que estuvieran involucrados otros vehículos, y el adolescente que manejaba iba acompañado por otros dos chicos que escaparon del lugar antes de que los agentes de la policía llegaran.

Cerca de las 4.50 de la mañana, la guardia de la Comisaría de Rada Tilly recibió un llamado de alerta que les informó que había volcado un vehículo sobre la calle Abdón Peralta al 1200, sin brindar más precisiones acerca de lo sucedido.

Un grupo de agentes policiales se dirigió al lugar para corroborar la información recibida. Allí, efectivamente se encontraron con un vehículo Chevrolet Onix, de color gris oscuro, que se encontraba volcado con las ruedas hacia arriba, a un costado de la calle de ripio.

Junto al automóvil volcado se encontraba un menor, de 13 años, conductor del vehículo al momento del accidente, quien dijo que circulaba en compañía de otros dos chicos que se habían ido del lugar.

Los policías confirmaron que se acercó al lugar la madre del chico, que se hizo cargo de él.

Se fue con la mamá

Personal médico de emergencias que asistió al sitio del accidente revisó al adolescente y constató que no presentaba lesiones.

En tanto, personal de la Guardia Urbana Municipal labró un acta de infracción y, con una grúa, trasladó el vehículo accidentado hasta el Corralón Municipal de Rada Tilly.

El protagonista del impresionante accidente fue dejado ir con su madre ya que, debido a su edad, no puede ser considerado penalmente responsable de falta alguna, de acuerdo con la edad mínima de imputabilidad penal, que es de 16 años según la Ley 22.278 de Responsabilidad Penal Juvenil.

En cambio, sí podrían ser sancionados los padres o responsables legales, por omisión de cuidado o negligencia al permitir que un menor conduzca un vehículo. Esto puede incluir multas, inhabilitación temporal para conducir o incluso responsabilidad civil si hubiera habido daños materiales o lesiones, algo que no ocurrió en este caso.

Sobre el vehículo -y su titular- sí pesa la correspondiente infracción de tránsito. Por lo pronto, quedó secuestrado por la autoridad municipal.

Chubut: vuelco y un herido en la Ruta 259

Un hombre resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 259, en Chubut, a la altura del tramo que une la ciudad de Esquel con la localidad de Trevelin.

De acuerdo con el parte oficial, un Renault Clio que circulaba en sentido Trevelin–Esquel terminó fuera de la calzada luego de que su conductor realizó una maniobra brusca para esquivar a un taxi que giró inesperadamente sobre la ruta.

La maniobra provocó que el auto perdiera estabilidad, derrapara, diera varios tumbos y quedara detenido a unos 50 metros de la banquina, con severos daños.

El conductor, único ocupante del Clio, fue internado en observación en el Hospital Zonal de Esquel, con una herida sangrante y un hematoma visible en la cabeza.

Testigos del hecho coincidieron en que el taxi, manejado por un hombre de 47 años, realizó un giro imprevisto que desencadenó el accidente. Ambos conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, arrojando resultados negativos.