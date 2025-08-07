Golpe comando en un frigorífico de Chubut: ¿robo común o fueron a "cobrar" una deuda?

El dueño de la pyme de Trevelin , que fue agredido por los asaltantes, negó que fueran acreedores. La firma atraviesa una grave crisis y les debe plata a empleados y proveedores.

Dos detenidos por el robo a un frigorífico de Trevelin, Chubut.

Un frigorífico de la localidad de Trevelin , en la provincia de Chubut , fue blanco de un robo de características violentas en el que, además de llevarse dinero, los ladrones golpearon al propietario. Poco más tarde fueron detenidos dos sospechosos.

El hecho agravó aún más la situación de la pyme chubutense, que atraviesa una fuerte crisis económica y mantiene deudas con proveedores y trabajadores, e incluso se especuló con la posibilidad de que el asalto al lugar hubiera sido perpetrado por acreedores, algo que en principio fue negado por el dueño.

El robo se produjo durante la tarde de este miércoles en el frigorífico Dicasur . La primera versión que circuló en Trevelin fue que los asaltantes se habían presentado de forma violenta para agredir al propietario y reclamar una deuda. Fuentes policiales detallaron posteriormente que la víctima solo realizó una denuncia por robo.

De acuerdo con esta denuncia del empresario, dos hombres armados ingresaron al frigorífico ubicado en la calle Plennydd Williams. Tras golpearlo, escaparon llevándose dos teléfonos celulares y alrededor de $ 5 millones en efectivo.

Por su parte, empleados del frigorífico que declararon como testigos, detallaron que los ladrones habían escapado a bordo de una camioneta VW Amarok color gris, doble cabina, sin chapa patente y con una antena Starlink en parabrisas.

Detenidos e identificados

El fiscal general de Chubut Martín Robertson confirmó posteriormente que, tras un operativo cerrojo, los sospechosos fueron interceptados mientras circulaban con su camioneta por la Ruta Nacional 259.

Los policías que llevaron adelante el operativo encontraron una pistola escondida debajo del asiento delantero del vehículo.

Mientras se realizaba el procedimiento, llegó al lugar el dueño del frigorífico, todavía con sangre en su rostro producto del golpe que había sufrido, e identificó a los detenidos como quienes le habían robado minutos antes. Los sospechosos quedaron arrestados, a disposición de la Justicia.

El frigorífico Dicasur emplea a 70 trabajadores en Trevelin y, desde hace meses se encuentra en un crítico estado financiero, que pone en riesgo su continuidad.

En ese contexto, los empleados denuncian deudas salariales y una situación que se agravó en las últimas semanas por la paralización de la producción.

Desde el Sindicato de la Carne aseguran que los trabajadores tienen pendiente el cobro de sueldos y aguinaldos, además de que se incumplen las escalas salariales de convenio.

“Estamos tratando de defender a los trabajadores para que cobren en tiempo y forma”, afirmó Tomás Ríos, dirigente sindical, en diálogo con la prensa.

Chubut: crisis, deudas y dudas

La planta llegó a procesar 500 novillos por semana, pero las cosas empeoraron a tal punto que desde hace cerca de tres semanas la faena está interrumpida.

Segun contaron, la empresa había realizado una importante inversión con la idea de exportar, pero la baja generalizada en las ventas afectó el proyecto.

Desde el sindicato indicaron que los empleados no son los únicos perjudicados, y que ganaderos y proveedores de la zona también sufren las consecuencias y muchos recibieron cheques que luego no pudieron cobrar.

“No sabemos la cantidad de dinero que le está debiendo el frigorífico a los productores. Nos preocupa porque no se trabaja desde hace más de 20 días y todo depende de la producción", expresó Ríos.