Puerto Madryn: invitaba a mujeres a pasear de noche en kayak y las violaba

La Justicia de Chubut investiga dos casos denunciados pero creen que hubo más. El acusado tiene antecedentes en los que se hacía pasar por electricista.

Puerto Madryn: sacaba a pasear mujeres en kayak y abusaba sexualmente de ellas. (Foto ilustrativa).

Tras una investigación judicial, la Policía de Chubut detuvo en Puerto Madryn a un hombre acusado de al menos dos casos de abuso sexual -aunque se cree que pueden haber sido muchos más- contra mujeres a las que engañaba invitándolas a pasear en kayak tras tomar contacto con ellas mediante perfiles falsos en redes sociales.

Según lo que informó el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut , el acusado, identificado en la causa con las iniciales D.R., tenía un aceitado procedimiento que empleaba para llevar adelante sus planes.

Primero contactaba a mujeres jóvenes a través de cuentas falsas en las que utilizaba imágenes de mujeres en su perfil. De este modo conseguía que aquellas que había elegido como “blanco” se confiaran y aceptaran su invitación.

Luego pasaba a buscar a sus víctimas en horario nocturno y, con el argumento del paseo en kayak bajo la luz de la luna, las llevaba a playas alejadas y allí abusaba sexualmente de ellas.

El pasado lo condena

Al detenido se le imputan un hecho de abuso sexual con acceso carnal y otro de abuso sexual simple, por los cuales lo denunciaron, pero para los fiscales es posible que no hayan sido los únicos.

Es que D.R. tiene antecedentes por hechos similares llevados adelante mediante otro mecanismo, en tiempos en los que trabajaba para una empresa industrial de Puerto Madryn.

En aquel momento, se hacía pasar por electricista y ofrecía sus servicios a mujeres para ingresar a los domicilios particulares y abusar de las dueñas de casa.

La Fiscalía ahora investiga si hubo más víctimas que no hayan denunciado. Entre las medidas de investigación pendientes está una rueda de reconocimiento de personas.

Ese es el motivo por el cual no se ha dado a conocer el nombre real del detenido ni se publicaron imágenes de su persona, mientras se aguarda la audiencia de apertura de investigación y control de detención que se realizará en los próximos días y en la que se formularán cargos penales.

Jerárquicos de una pesquera de Puerto Madryn, a juicio

Este lunes comenzará en Puerto Madryn un juicio oral contra dos de los responsables jerárquicos de una empresa pesquera imputados por presunto daño ambiental.

Los acusados son Nadine Parry, gerenta de planta de la firma Conarpesa, y Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes de la compañía.

La investigación comenzó en 2020, tras la circulación de un video que mostraba un líquido de color rosado y olor intenso vertido directamente al mar desde el Parque Industrial Pesquero. A partir de ese material, se ordenó una investigación de oficio, que incluyó peritajes técnicos, inspecciones y análisis de laboratorio.

Personal de criminalística, del área de Medio Ambiente municipal y científicos del Cenpat-Conicet constataron la existencia de un bypass no autorizado en la planta de la empresa, desde donde se derivaban líquidos sin el tratamiento correspondiente.

Los estudios determinaron niveles de contaminación muy superiores a los permitidos, con presencia de bacterias como Escherichia coli en cantidades hasta 2.000 veces por encima del límite legal.