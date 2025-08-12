Video: un surfista de Chubut se acercó de más a una ballena y terminó golpeado

Hacía stand up paddle en Rada Tilly cuando, en un giro, el animal le pegó a su tabla con la cola. El incidente fue filmado desde un dron y generó críticas al involucrado.

El fotógrafo Diego Cabannas filmó el momento exacto del incidente con las ballenas en el mar de Rada Tilly, en Chubut.

Un video que se volvió viral en las redes sociales muestra el momento exacto en que una ballena impacta con su cola a un surfista que practicaba stand up paddle en las aguas de Rada Tilly, en Chubut .

Las imágenes fueron registradas por el fotógrafo Diego Cabanas desde un dron. En la secuencia se observa cómo el paddlista navegaba demasiado cerca de un grupo de ballenas cuando uno de los cetáceos pasó por debajo de su tabla.

En un giro, el animal rozó la embarcación con su cola , lo que provocó que el deportista perdiera el equilibrio y cayera al agua.

Desde el aire se ve cómo casi en el acto el accidentado reaccione moviéndose ampulosamente, salpicando agua para todos lados, en un intento apresurado de volver a subirse a su tabla y ponerse a reparo, tarea que logra en pocos segundos, aparentemente no sin un importante susto. Debajo suyo, inmensa, la ballena se mueve lentamente, pero todavía peligrosamente cerca.

Se acercó de más a una ballena, recibió un golpe y terminó en el agua

El episodio generó un intenso debate sobre el respeto a las normativas que regulan el avistamiento de estos mamíferos marinos. La villa balnearia ubicada junto a Comodoro Rivadavia cuenta con áreas protegidas y legislación específica que prohíbe aproximarse a estas especies en su hábitat natural.

Estas regulaciones buscan preservar el bienestar de los animales y prevenir accidentes. Actualmente, las autoridades locales desarrollan un proyecto turístico de avistamiento de ballenas, similar a los que funcionan desde hace años en Puerto Madryn y Puerto Pirámides en Península Valdés.

El video prontó empezó a viralizarse en las redes, donde se vieron algunas reprobaciones respecto a la actitud del intrépido surfista. "Que hermosa escena. Casi perfecta diría… sino fuese x ese ser humano invadiendo su lugar. Imaginate si fuese inteligente? Se hubiese apartado con su tablita. Y no voy a seguir xq me van a censurar. Por todo lo demás excelente", dijo un usuario.

No fue el único. Luego del episodio, medios locales consultaron a un especialista en gestión ambiental, quien también cuestionó la conducta del hombre que sufrió un accidente leve y habló del riesgo de que pueda suceder algo más grave.

La voz de los expertos

"No pasa nada hasta que pasa. Acercarse de esa manera en una tabla o kayak a una ballena puede ser riesgoso, porque el animal puede hacer algún movimiento brusco", advirtió Víctor Fratto, director del centro de rescate de Fauna Nativa (Refaunar).

El experto también consideró que este tipo de aproximaciones peligrosas a la fauna marina están lejos de ser algo casual o accideental, y que en general responden a actitudes algo irresponsables.

"No creo que sea un encuentro fortuito. La ballena sale a respirar y la persona que hace stand up tiene que ver que está yendo hacia un lugar donde hay ballenas", manifestó.

Por otro lado, el proyecto de Investigación de Cetáceos del Golfo San Jorge difundió recomendaciones orientadas a que la gente evite molestar a estos animales protegidos.

Encuentro cara a cara de un buzo con una orca

El organismo recordó que la Ley Provincial N° 2381 establece la prohibición del acercamiento y persecución de mamíferos marinos. E hico especial hincapié en la importancia de respetar esta normativa.

"Si te encontrás con ballenas navegando, en tabla, nadando o buceando, lo correcto es alejarse lentamente, ya que puede alterarse su comportamiento y ser potencialmente riesgoso. Además, su persecución es sancionada por la autoridad de aplicación. Evitemos accidentes y disfrutemos su presencia respetuosamente", señalaron desde el Proyecto.

Cara a cara con una orca en Chubut

El video de este “encuentro cercano” no es el primero que se conoce en esta temporada de ballenas.

Días atrás, en otra filmación tomada desde un dron, un fotógrafo captó el momento en que un buceador que nadaba por el Golfo en Puerto Madryn se topó imprevistamente con un grupo de orcas y casi es embestido por una hembra que iba junto a su cría, en una sorprendente secuencia.