Chubut: polémica con proteccionistas porque dicen que en Rada Tilly quieren sacrificar perros

Según dijeron los propios proteccionistas, desde el Legislativo local informaron que por el momento los proyectos no avanzaron ni serán tratados en el recinto este año, ya que fueron devueltos a comisión.

“Estábamos muy preocupadas”, contó la rescatista voluntaria local Nancy Arismendi, en referencia a los “dos proyectos de ordenanza que iban a ingresar al Concejo Deliberante para ser tratados hoy (por este jueves) y que finalmente no fueron ingresados”.

El problema de la superpoblación

Los dos proyectos de ordenanza están enfocados a establecer acciones relacionadas con el equilibrio poblacional de perros y gatos, y a su relación las infracciones contravencionales incluidas en el Código de Convivencia Ciudadana.

“La idea de ellos es separar estos dos aspectos: lo que tiene que ver con el equilibro poblacional, de lo contravencional. Está bien, se entiende, pero en el proyecto de ordenanza de equilibrio poblacional, no plasmaban nada de todo lo maravilloso que está haciendo Rada Tilly”, afirmó Arismendi.

Screenshot_4.jpg Nancy Arismendi, proteccionista de Rada Tilly, Chubut: "Sería retroceder".

“En lo contravencional, se entiende que ellos necesitan un marco legal para aquellos vecinos que no entran en razón, y no se hacen cargo de los animales que tienen. Necesitan tener herramientas para poder lograr que esos animales no anden en la calle sin contención de sus familias y permanezcan en sus patios”, explicó la rescatista.

Sin embargo, expresó su rechazo a los mecanismos que dispondría la normativa propuesta, ofreciendo en cambio un punto de vista positivo acerca de lo que tiene que ver con las vacunaciones y esterilizaciones gratuitas que se llevan a cabo regularmente en la localidad.

“En lo contravencional encontramos otra vez la opción de la perrera. Esta fue demolida en Rada Tilly, ya no hace falta gracias a todos esos años de aplicar una política pública de excelencia”, comentó.

"Implicaría volver a empezar de cero"

En los nuevos proyectos que habían sido presentados para ser tratados en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se hablaba “hablaba nuevamente de perrera, eutanasia y registro. Todas cuestiones que durante treinta años se aplicaron en Rada Tilly y no funcionaron”, detalló Arismendi.

“Estábamos muy sorprendidos de los proyectos que estaban saliendo, que implican volver a empezar desde cero”, agregó.

Por el momento, contó la voluntaria, la situación quedó en stand by ya que los proyectos no fueron tratados en el recinto y, según comunicaron desde el órgano legislativo local, fueron devueltos a comisión, por lo cual su tratamiento pasaría para el año próximo.

“En febrero tendremos que volvernos a reunir para volver a discutir, y no retroceder de tantos años de trabajo y sacrificio de los vecinos que ponen sus impuestos, sus recursos, para que funcione esta política de excelencia en Rada Tilly”, advirtió Arismendi.