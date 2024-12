Chubut: a tres años del escándalo, revisarán la destitucion de la "jueza de los besos" con un preso

Según informó el propio STJ en un parte oficial, la audiencia en la que se tomó esta determinación se realizó el miércoles 11 de diciembre en su sede de Rawson

El fallo dispuso que el Tribunal de Enjuiciamiento deberá revisar el expediente y dar lugar al trámite correspondiente, acumulando toda la documentación al caso principal, para que luego el STJ lo revise.

Según el informe oficial del STJ, se ordenó “acumular la carpeta del epígrafe al expediente principal, foliar como corresponda, dejar constancia en los registros pertinentes y devolver las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento para que emplace a las partes y proceda según el trámite respectivo”.

De esta forma, se inicia una nueva fase del proceso, que culminará nuevamente ante el STJ, quien será el encargado de evaluar si la destitución de Suárez fue ajustada a derecho.

Jueza-Chubut.jpg La audiencia en la que se hizo lugar a la queja de la ex jueza Mariel Suárez se realizó el 5 de diciembre en Chubut.

El tribunal que tomó esta determinación estuvo presidido por el ministro Javier Raidan y los jueces subrogantes Adrián Barrios y Carina Estefanía.

La defensa de Suárez estuvo a cargo de Jorge Benesperi, Defensor General alterno de la provincia, quien fundamentó en la audiencia la necesidad de revisar el fallo que llevó a la destitución de la magistrada.

La destitución en Chubut

La destitución de Mariel Suárez fue resuelta en noviembre de 2023 tras un proceso llevado adelante por un Tribunal de Enjuiciamiento, compuesto por cinco miembros, en una decisión que no fue unánime: fueron tres los que votaron a favor de su desplazamiento.

La medida se basó en la acusación de que Suárez habría mantenido un encuentro inapropiado con un interno condenado por homicidio.

Posteriormente, una fiscal de Chubut se propuso iniciar una causa penal en su contra, además, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Jueza a los besos con un condenado a perpetua.mp4

El fundamento de la acusación ante la justicia penal, desestimado a mediados de octubre, sostenía que la ex titular de un juzgado de instrucción de Comodoro Rivadavia había dicho que estaba enferma para posponer una audiencia de control de detención que debía presidir y, en realidad, se fue de visita al penal de Trelew, donde fue filmada besándose con el preso Cristian “Mai” Bustos, condenado nada menos que por asesinar a su bebé de 9 meses y a un policía.

Ahora, fortalecida por el fallo del juez en esa causa, que alegó que su conducta puede ser “éticamente cuestionable, pero no constituye un delito”, Suárez avanzó en una dirección que ya había anticipado a fines de octubre, justamente después de ser sobreseída y evitar el juicio penal en su contra.

La palabra de la ex jueza

“Es el segundo sobreseimiento y la segunda vez que un juez de la provincia dice ‘esta señora no cometió delitos’. Con mi defensor, planteamos lo mismo, que yo no mentí, que no esquivé mi función e hice la audiencia que tenía que hacer y que soy inocente”, aseguró la ex jueza en aquella oportunidad.

“Mucha gente se dejó guiar por una imagen que no es legal y que es falsa, mentirosa y malintencionada”, lamentó en diálogo con Radio Chubut.

Sobre el video del escándalo, aseguró: “Es lo que parece, lo que la gente cree ver, porque se usa una imagen para desprestigiar a una persona”.

De restituirla en el cargo, no sería la primera vez. En 2015, el Superior Tribunal anuló la destitución que había sufrido en 2013, que al igual que ahora, ella sostuvo había sido motivada por cuestiones políticas del entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro.

Al ser restituida en el juzgado, el Estado debió pagarle los sueldos que no había percibido durante el período fuera del cargo.

La por ahora ex jueza -con varios fallos discutidos y algunas conductas polémicas durante la pandemia- vaticinó en octubre: “La sentencia penal va a tener una repercusión en el ámbito administrativo”. Con este primer paso, el STJ empezó a confirmar su pronóstico.