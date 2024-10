La jueza de los besos con un preso fue sobreseída: "Es éticamente reprochable, pero no un delito"

Mariel Suárez, ex jueza de Chubut, quedó en medio de un escándalo a fines de 2021 al conocerse un video que la mostraba besandose en la cárcel con un condenado por homicidio.

La ex jueza Mariel Alejandra Suárez , acusada ante el fuero penal por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público tras haber sido filmada a los besos con un preso en Chubut , fue sobreseída y no deberá enfrentar un juicio penal .

“Su conducta es éticamente reprochable ” pero no se enmarca en un delito, según consideró el juez Marcelo Nieto Di Biase, quien entendió en la causa iniciada por una fiscal que comprobó que Suárez había mentido para ausentarse de una audiencia y así poder ir a visitar a su supuesto amante al penal de Trelew.

Fue a en los primeros días de 2022 cuando la ex jueza quedó en medio de un escándalo luego de que trascendieran imágenes de su encuentro con el preso Cristian “Mai” Bustos , condenado nada menos que por asesinar a su bebé de 9 meses y a un policía .

Para colmo, todavía en uso de sus funciones, días más tardes la magistrada hizo declaraciones televisivas que no hicieron más que agravar su imagen ante la opinión pública: negó el beso y aseguró que el trato íntimo se dio en el marco de una “investigación académica”.

Un jury decidió semanas más tarde removerla de su puesto y ahora, más de dos años después del escándalo, hubo un nuevo episodio en función de la acusación del Ministerio Público Fiscal de Chubut ante la Justicia penal.

La acusación penal a la ex jueza

“El 30 de diciembre de 2021 se le informó a la jueza penal de turno en Comodoro Rivadavia que había una persona detenida en espera de audiencia de control. Ella, de ‘manera engañosa’, adujo que se encontraba enferma” para ausentarse, sostuvo la presentación.

“Por ese motivo la audiencia fue fijada para el día siguiente. La Fiscalía indica que, al mentir sobre su estado de salud, retrasó la realización de un acto propio de su función como jueza penal de turno”, continuaba el escrito.

Jueza a los besos con un condenado a perpetua.mp4

Lo que expresa rechazo es que se supo que Suárez no estaba enferma, sino que ese día “estaba en el IPP de Trelew, visitando a un detenido, por motivos personales”.

Nieto Di Biase, analizó las calificaciones legales y los hechos imputados y concluyó en que “la conducta de la jueza no infringe la ley penal” al entender que “no llegó a fijarse ninguna audiencia que luego fuera retrasada por esta conducta de Suárez y que la audiencia que finalmente se concretó al día siguiente, se realizó dentro del plazo que establece la ley”.

Polémicos antecedentes en Chubut

Tras el elocuente video en el que se la veía besando en la boca, compartiendo mate y sacándose fotos con Bustos, y las polémicas declaraciones televisivas que no hicieron más que acrecentar el escándalo, se conocieron polémicos antecedentes de Suárez en ejercicio de su función.

En 2012 el Consejo de la Magistratura había votado por unanimidad que el desempeño de Suárez había sido insatisfactorio debido a incumplimiento de plazos procesales propuestos por el Superior Tribunal de Justicia.

Al año siguiente, situaciiones similares en su desempeño llevaron a su destitución, luego de que el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, la acusara de “liberar presos por teléfono”.

En 2015, Suárez fue restablecida en su función tras presentar un recurso de amparo contra el Consejo de la Magistratura, en el que sostenía que el jury que la apartó del cargo había tenido motivaciones políticas, con el jefe comunal de Comodoro a la cabeza.

A esos antecedentes se le sumaba su actuación en una causa de abuso sexual a una niña. Suárez liberó al imputado porque su abogado no estuvo presente en el momento de la declaración de la víctima, aunque posteriormente ese error fue subsanado y la medida se revirtió, según argumentó su defensora.

En la pandemia, la ex jueza promovió un recurso de amparo para poder visitar a su hija que vive en Caleta Olivia, porque no se quería testear. No se lo aceptaron porque tres jueces lo consideraron inapropiadop en medio de una crisis sanitaria como la que se estaba viviendo.

En 2023, ya destituida, su suerte con la justicia pareció cambiar cuando un fallo a su favor hizo lugar al amparo que había presentado por su primera destitución, luego revertida. Así, se ordenó que la provincia de Chubut le pagara de manera retroactiva y actualizada los salarios que no había percibido durante los casi dos años en los que se extendió aquella primera sanción. Ahora, la justicia federal le hizo un nuevo guiño.