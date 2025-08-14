Neuquén apuesta a la Inteligencia Artificial en una jornada sin precedentes

La Legislatura de Neuquén propone un evento para brindar información acerca del uso de herramientas de inteligencia artificial.

La Inteligencia Artificial (IA) avanza rápidamente en Argentina y en el mundo. Con el objetivo de acompañar este cambio, la Legislatura de Neuquén organizó una jornada completa para presentar herramientas que ayuden a las instituciones a optimizar los procesos legislativos.

La “Jornada Provincial de Fortalecimiento Parlamentario: Inteligencia Artificial, territorio y futuro”, organizada por la Legislatura de Neuquén junto con la Universidad Austral, se llevará a cabo el próximo 25 de agosto.

El evento tendrá lugar en el Espacio Duam , ubicado en San Martín 5901 de Neuquén y tendrá una duración de aproximadamente seis horas. La actividad contará con la participación de reconocidos centros de estudio, instituciones nacionales e internacionales y fundaciones especializadas.

La propuesta está dirigida principalmente a los integrantes de los Concejos Deliberantes de toda la provincia, a los miembros de la Legislatura y al público en general que se interese por la temática. Además, la jornada cuenta con el acompañamiento del Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentaria (CIDEIPP), la Fundación Hanns Seidel Argentina y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

El cronograma de la jornada

El evento comenzará a las nueve de la mañana, se extenderá hasta las 15 y estará dividido en dos bloques.

El primer módulo titulado “Parlamentos locales: herramientas para el desarrollo”, contará con la participación de dos expertos en técnica legislativa y política. Por un lado, la licenciada Jimena Rojas, directora de Extensión Parlamentaria de la Legislatura, y por el otro, José María Ramón, director del Instituto de Investigación Política de la Fundación para una Democracia Participativa. Ambos expondrán sobre el rol del concejal y los Concejos Deliberantes innovadores.

En cuanto al bloque “Innovación institucional: Tecnología e Inteligencia Artificial”, estará conformado por paneles a cargo de especialistas de trayectoria internacional. En él, se debatirán las oportunidades y desafíos que plantea la incorporación de herramientas de IA en los procesos legislativos.

jornada ia Neuquén será sede de una jornada sobre Inteligencia Artificial.

En este contexto, se hará la presentación de la versión en español de la “Guía de directrices para el uso de la Inteligencia Artificial en los Parlamentos”, elaborada por un equipo internacional de expertos en la temática.

La guía fue elaborada por integrantes de parlamentos de Austria, Australia, Brasil, España, Estonia y Grecia. Además, también participaron expertos de ocho reconocidas universidades: Universidad Austral (Argentina), Zeppelin (Alemania), Hamad Bin Khalifa (Qatar), Bolonia y LUISS (Italia), Lausana (Suiza), Quebec (Canadá) y la Universidad de la Iglesia Reformada Károli Gáspár (Hungría).

Además, participaron diversas instituciones gubernamentales, como el Consejo Jurídico del Estado Helénico y el Ministerio de Justicia de Israel, así como organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas especializadas en nuevas tecnologías, como Govable.ai, NovaWorks y POPVOX Foundation.

La participación de la jornada es gratuita, pero requiere de inscripción previa, por lo que aquellas personas que estén interesadas en asistir deben completar el formulario correspondiente. Esto se puede hacer a través de la página de la Legislatura o haciendo clic en el enlace.