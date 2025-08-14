Elecciones 2025: Beatriz Gentile será candidata a diputada de Fuerza Patria

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) confirmó que será la primera candidata de la lista para la Cámara Baja. Mañana se presentará la lista y resto de candidaturas.

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ), Beatriz Gentile , será la primera candidata a diputada nacional por parte de la alianza de Fuerza Patria . Su candidatura se definió este jueves de cara a las elecciones del 26 de octubre del 2025.

En horas de la noche todavía se relizaba la ronda de negociaciones en Casa Patria para definir el resto de las candidaturas. A pesar del hermetismo se confirmó la candidatura de Gentile para encabezar la lista de legisladores nacionales de la Cámara Baja. La persona que se presentará a las elecciones como cabeza de lista para Senadores se definirá en horas de la mañana de este viernes.

Fuentes cercanas confiaron que el diálogo sigue entre las fuerzas con la idea de realizar la presentación de la lista mañana mismo. Si bien tienen tiempo hasta el domingo, prefieren contar con tiempo para hacer alguna correción, en caso de ser necesario.

El viernes al mediodía estarán todos las candidaturas confirmadas y el lunes en horas de la mañana realizarán la presentación oficial y en sociedad de la lista de Fuerza Patria que competirá dentro de dos meses.

Los sí y los no

Fuerza Patria, está integrada, además del PJ, por el Frente y la Participación Neuquina, el Partido Solidario, Libres del Sur y otras agrupaciones políticas que no irán con su sello dentro del espacio, pero que apoyarán a los candidatos que se definan en un frente opositor a la gestión de Javier Milei.

La alianza de Fuerza Patria comenzó este jueves una serie de negociaciones por las candidaturas a ocupar bancas en el Congreso pocas horas de la presentación de listas a las elecciones de octubre.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que hace no mucho tiempo atrás había manifestado que no sería de la partida, hoy, con la venia de Cristina, era el nombre que sonaba más fuerte para encabezar la lista a senadores. Aunque todavía no se dio a conocer cómo resultó.

Ya había quedado afuera de la competencia Darío Martínez como así también la posibilidad de que se incorpore a la mesa de candidatos la pata sindical encabezada por César Godoy, dirigente de la UOCRA, que en las últimas elecciones municipales de Rincón de los Sauces estuvo cerca de ganar la intendencia.

Por lo Pronto, de las negociaciones participa Oscar Parrilli, junto a su hija Lorena, actual diputada provincial. Inlcuso se especulaba que la legisladora sea integrante de la nómina para alcanzar una banca en la Cámara Baja.

